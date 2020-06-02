Трамп решил мобилизовать военных для прекращения беспорядков в США

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Правительство США готово задействовать вооруженные силы в целях восстановления ситуации в тех частях страны, где за последние несколько дней произошли крупные беспорядки. Об этом, находясь в Розовом саду Белого дома и обращаясь к гражданам, заявил американский президент Дональд Трамп, передает Reuters.

«Сегодня я решительно рекомендовал каждому губернатору развернуть [в его штате] национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах», — сказал он.

По его словам, мэры городов и губернаторы обязаны обеспечить подавляющее присутствие силовиков до тех пор, пока не прекратятся беспорядки. «Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», — заявил президент.

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