В Нью-Йорке и Вашингтоне ввели комендантский час из-за протестов

В Нью-Йорке и Вашингтоне объявили комендантский час из-за массовых беспорядков в связи со смертью задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер на пресс-конференции объявила о введении в американской столице комендантского часа в понедельник с 19:00 по местному времени (02:00 мск вторника) на двое суток, передает CNN.

Пресс-служба губернатора штата Нью-Йорк также сообщила о введении комендантского часа. «Губернатор Эндрю Куомо и мэр Билл де Блазио объявили сегодня, что общегородской комендантский час в Нью-Йорке вступит в силу этим вечером в 23.00 и будет отменен завтра в 5.00», — говорится в сообщении.

Протесты в США начались после появления в Сети видео задержания афроамериканца Джорджа Флойда, которого подозревали в использовании фальшивых документов. Полицейские повалили его на землю, и один из них надавил мужчине коленом на шею, несмотря на его крики о том, что он не может дышать. Позже Флойд скончался в больнице. На следующий день всех четверых полицейских уволили, одному из них предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.