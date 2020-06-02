Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 июня
USD ЦБ: 69,71 (-1,04) Quote, 01 июн, 13:28
Курс евро на 2 июня
EUR ЦБ: 77,64 (-0,91) Quote, 01 июн, 13:28
CBS Sports включил двух россиян в список 10 лучших бойцов ММА в истории Спорт, 01:39 СМИ узнали о появлении новых кодов регионов на автомобильных номерах Общество, 01:38 Ученый сообщил о влиянии мощной вспышки на Солнце на жизнь землян Общество, 01:20 В Нью-Йорке и Вашингтоне ввели комендантский час из-за протестов Общество, 00:51 Минздрав опроверг дефицит средств защиты у медиков в регионах Общество, 00:33 В Подмосковье откроются для посещения религиозные организации Общество, 00:11 Власти поставили цель вернуть экономику к активному росту через 1,5 года Экономика, 00:00 Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян Экономика, 00:00 СМИ сообщили о нападении грабителей на замдиректора филиала «Ростелекома» Общество, 01 июн, 23:52 Трамп бросил дополнительные силы на подавление беспорядков Общество, 01 июн, 23:40 Власти Москвы сообщили о будущем построенных под COVID-19 госпиталей Общество, 01 июн, 23:33 Власти Москвы сообщили о заполненности больниц на пике эпидемии COVID-19 Общество, 01 июн, 23:13 NASA зафиксировало первую с октября 2017 года вспышку M-класса на Солнце Общество, 01 июн, 22:45 В Подмосковье разрешили открыть салоны красоты, солярии и сауны Общество, 01 июн, 22:39
Общество ,  
0 

В Нью-Йорке и Вашингтоне ввели комендантский час из-за протестов

В Нью-Йорке и Вашингтоне объявили комендантский час из-за массовых беспорядков в связи со смертью задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер на пресс-конференции объявила о введении в американской столице комендантского часа в понедельник с 19:00 по местному времени (02:00 мск вторника) на двое суток, передает CNN.

Пресс-служба губернатора штата Нью-Йорк также сообщила о введении комендантского часа. «Губернатор Эндрю Куомо и мэр Билл де Блазио объявили сегодня, что общегородской комендантский час в Нью-Йорке вступит в силу этим вечером в 23.00 и будет отменен завтра в 5.00», — говорится в сообщении.

Беспорядки в городах США. Главное
Общество
Фото: Jim Bourg / Reuters

Протесты в США начались после появления в Сети видео задержания афроамериканца Джорджа Флойда, которого подозревали в использовании фальшивых документов. Полицейские повалили его на землю, и один из них надавил мужчине коленом на шею, несмотря на его крики о том, что он не может дышать. Позже Флойд скончался в больнице. На следующий день всех четверых полицейских уволили, одному из них предъявили обвинения в непредумышленном убийстве.

Протесты, сопровождающиеся погромами, поджогами зданий и разграблением магазинов, вспыхнули сначала в Миннеаполисе (штат Миннесота), где погиб Флойд. Затем они распространились на другие города по всей стране.

29 мая столкновения с полицией случились возле Белого дома в Вашингтоне. Как сообщает The New York Times, президент США Дональд Трамп в это время укрывался в бункере. Со среды протесты идут в Нью-Йорке, в воскресенье мародеры разгромили несколько магазинов в центре города.

Теги: США, Нью-Йорк, Вашингтон, комендантский час, массовые беспорядки
Материалы по теме
Протесты против действий полиции в США
Политика
Беспорядки в городах США. Главное
Общество
МИД назвал пропагандой заявление о причастности России к протестам в США
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter