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Политика ,  
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Кадыров потребовал от ООН наказать власти США за нарушение прав человека

Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил ООН принять меры в отношении властей США и призвать их к ответу за убийство невиновных людей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Вмешайтесь и примите действенные меры в отношении официальных властей США по недопущению практики нарушения прав и свобод человека и внесудебных казней. Призовите их к ответу за творимые бесчинства и, в частности, за преследование и убийство ни в чем не повинных людей», — написал Кадыров.

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Он также потребовал от властей США остановить «этот беспредел», прекратить противоправные действия в отношении граждан и призвать к ответу всех виновных в нарушении прав человека.

В США начались массовые беспорядки после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, которого полиция задержала по подозрению в использовании поддельного чека в магазине. В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как один из полицейских надавил коленом на шею задержанного несмотря на его слова о том, что он не может дышать. После этого Флойд скончался.

Теги: Рамзан Кадыров, США, массовые беспорядки
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