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В РПЦ допустили ограничение пасхальных служений трансляциями по ТВ

Верующие в этом году, скорее всего, не смогут посетить пасхальные богослужения: в РПЦ их призвали быть готовым к тому, что придется ограничиться просмотром ТВ-трансляции
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих мысленно готовиться к тому, что они не смогут прийти в храм на пасхальное богослужение.

«Мы должны мысленно готовиться к тому, что текущая ситуация останется. Мы продумаем и обсудим со священным синодом, как будем готовиться к Страстной седмице и Пасхе Христовой», — цитирует митрополита «РИА Новости».

Он призвал верующих готовиться к возможному изменению традиционного празднования Пасхи и ограничиться «просмотром трансляции патриаршего богослужения по центральным каналам». Представитель РПЦ уточнил, что в ближайшие дни перед страстной неделей патриарх Кирилл уточнит, будет ли возможность допускать людей на службы.

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Еще 14 марта Иларион говорил, что Русская православная церковь не собирается закрывать храмы и прекращать богослужения в связи с распространением коронавируса СOVID-19. «Я вам точно могу сказать, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения», — сказал он тогда.

29 марта патриарх Кирилл призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов из-за распространения коронавируса и молиться дома. «Давайте на себя возложим подвиг не выходить из наших домов, как взяла на себя подвиг Мария Египетская не выходить из своей пустыни, а ведь ей тоже хотелось пить», — сказал патриарх.

Президент Владимир Путин в обращении к нации 25 марта объявил, что следующая неделя будет в стране нерабочей для ограничения распространения коронавируса. К 2 апреля власти большинства регионов страны ввели ограничения на передвижения граждан, в самом жестком случае, как в Москве, власти ввели режим всеобщей самоизоляции. Закрыты для посещения общественные пространства, предприятия общественного питания работают только на вынос или по доставке, граждане могут покидать свои жилища только для похода в магазин, аптеку или по неотложным нуждам. Закрыты театры, все развлекательные и спортивные заведения, ограничено также посещение объектов религиозного культа.

В своем следующем телеобращении 2 апреля Путин объявил, что период нерабочих дней продлевается до 30 апреля.

В 2020 году празднование Пасхи у церквей, живущих по юлианскому календарю, приходится на 19 апреля.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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