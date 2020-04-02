В РПЦ допустили ограничение пасхальных служений трансляциями по ТВ

Верующие в этом году, скорее всего, не смогут посетить пасхальные богослужения: в РПЦ их призвали быть готовым к тому, что придется ограничиться просмотром ТВ-трансляции

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих мысленно готовиться к тому, что они не смогут прийти в храм на пасхальное богослужение.

«Мы должны мысленно готовиться к тому, что текущая ситуация останется. Мы продумаем и обсудим со священным синодом, как будем готовиться к Страстной седмице и Пасхе Христовой», — цитирует митрополита «РИА Новости».

Он призвал верующих готовиться к возможному изменению традиционного празднования Пасхи и ограничиться «просмотром трансляции патриаршего богослужения по центральным каналам». Представитель РПЦ уточнил, что в ближайшие дни перед страстной неделей патриарх Кирилл уточнит, будет ли возможность допускать людей на службы.

Еще 14 марта Иларион говорил, что Русская православная церковь не собирается закрывать храмы и прекращать богослужения в связи с распространением коронавируса СOVID-19. «Я вам точно могу сказать, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения», — сказал он тогда.