В РПЦ решили не отменять службы в храмах из-за коронавируса

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Русская православная церковь не собирается закрывать храмы и прекращать богослужения в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV. Об этом заявил Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Я вам точно могу сказать, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения», — сказал Иларион. При этом он добавил, что в каждом конкретном случае церковь будет решать, как и кого допускать до участия в службах. В мерах профилактики РПЦ будет опираться на эпидемиологическую ситуацию, советы медиков и рекомендации местных властей.

Также митрополит не исключил, что при входе в храмы прихожан начнут проверять на наличие симптомов коронавируса. «Со своей стороны я уже призвал наших верующих: если у них есть признаки простуды, не приходить в храм, чтобы не заражать других», — добавил Иларион.

Ранее главный санитарный врач столицы Елена Андреева подписала постановление о запрете на посещение пациентов в московских больницах. Затем в столичных школах было введено свободное посещение.