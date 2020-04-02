Росстат предложил перенести перепись населения на 2021 год

Причиной тому стала ситуация, которая наблюдается в стране на фоне пандемии коронавируса. Глава Росстата считает, что перенос сроков не повлияет на качество и результаты переписи

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Росстат предложил перенести на 2021 год всероссийскую перепись населения, основной этап которой запланирован на октябрь текущего года, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи, чтобы она прошла максимально эффективно и в намеченном формате», — сказал глава ведомства Павел Малков.

По его словам, новые сроки проведения переписи населения будут определены правительством. Малков считает, что смещение сроков не повлияет на качество и результат процедуры, а, наоборот, появится возможность гораздо лучше подготовиться к «первой цифровой переписи России».

«Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных», — добавил Малков.