Росстат предложил перенести перепись населения на 2021 год
Росстат предложил перенести на 2021 год всероссийскую перепись населения, основной этап которой запланирован на октябрь текущего года, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Руководство Росстата анализирует текущую ситуацию и готово предложить различные варианты организации и проведения будущей переписи, чтобы она прошла максимально эффективно и в намеченном формате», — сказал глава ведомства Павел Малков.
По его словам, новые сроки проведения переписи населения будут определены правительством. Малков считает, что смещение сроков не повлияет на качество и результат процедуры, а, наоборот, появится возможность гораздо лучше подготовиться к «первой цифровой переписи России».
«Всероссийская перепись населения должна пройти на новом технологическом уровне. Однако в текущей ситуации возникает ряд вопросов, связанных с подготовкой инфраструктуры и оборудования к сбору и обработке данных», — добавил Малков.