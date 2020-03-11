СМИ сообщили о разработке мобильных пунктов переписи населения в России

В 2020 году в России могут появиться мобильные пункты переписи населения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Росстата Павла Смелова.

По словам Смелова, Росстат готов организовать работу мобильных переписных участков в крупных организациях и на предприятиях. Чтобы в компании открылся такой пункт, ее руководству нужно будет направить заявку. Затем Росстат проанализирует ресурсы территориального органа государственной статистики, а также оценит возможности самого предприятия. Если в офисе есть все необходимое, в компанию приедут переписчики.

Как объяснил замглавы Росстата, мобильные участки помогут пройти электронную перепись тем, кто не сможет встретиться с переписчиком из-за недостатка свободного времени.

Смелов также рассказал, что идею организации мобильных переписных участков на предприятиях заимствовали у Белоруссии. Там, по словам замглавы Росстата, на переписи в 2019 году 28% населения было учтено таким образом.