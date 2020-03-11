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СМИ сообщили о разработке мобильных пунктов переписи населения в России

В 2020 году в России могут появиться мобильные пункты переписи населения. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на замглавы Росстата Павла Смелова.

По словам Смелова, Росстат готов организовать работу мобильных переписных участков в крупных организациях и на предприятиях. Чтобы в компании открылся такой пункт, ее руководству нужно будет направить заявку. Затем Росстат проанализирует ресурсы территориального органа государственной статистики, а также оценит возможности самого предприятия. Если в офисе есть все необходимое, в компанию приедут переписчики.

Как объяснил замглавы Росстата, мобильные участки помогут пройти электронную перепись тем, кто не сможет встретиться с переписчиком из-за недостатка свободного времени.

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Смелов также рассказал, что идею организации мобильных переписных участков на предприятиях заимствовали у Белоруссии. Там, по словам замглавы Росстата, на переписи в 2019 году 28% населения было учтено таким образом.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В декабре Дмитрий Медведев, бывший тогда премьер-министром страны, говорил, что на проведение переписи выделят 33 млрд руб., из которых 6,7 млрд руб. пойдут на закупку планшетов — они должны частично заменить бумажные подписные листы. Также нововведением станет возможность самостоятельного заполнения гражданами анкеты на Едином портале государственных услуг.

Теги: Росстат, перепись населения
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