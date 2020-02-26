Деньги на планшеты для переписи выделят из резервного фонда правительства

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Средства на закупку планшетных компьютеров для всероссийской переписи населения в 2020 году выделят из резервного фонда правительства. Это следует из распоряжения кабмина, которое опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, российское правительство выделит на эти цели Росстату 2,272 млрд руб. Планируется, что на выделенные средства статистическое ведомство закупит почти 100 тыс. планшетов.

Согласно бюджетному кодексу России, средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение «непредвиденных расходов» — на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на прочие мероприятия — по решению правительства.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В декабре прошлого года бывший премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что на ее проведение выделят 33 млрд руб., из которых 6,7 млрд руб. пойдут на закупку планшетов.