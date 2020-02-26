Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 65,52 (+0,6) Quote, 12:20
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 71,24 (+0,78) Quote, 12:20
ЦБ напомнил Колокольцеву о малом количестве дел из-за нарушений в банках Финансы, 18:35 Два российских теннисиста вышли в четвертьфинал турнира в Дубае Спорт, 18:33 Деньги на планшеты для переписи выделят из резервного фонда правительства Политика, 18:31 Путин согласился провести голосование о Конституции 22 апреля Политика, 18:30 Курс Bitcoin впервые за месяц опустился ниже $9000 Крипто, 18:28 Борьба за полки: как использовать IoT в ретейле Pro, 18:18 Кафельников назвал потерей для мирового тенниса уход Шараповой Спорт, 18:18 «Момент победы — уникальное чувство»: как складывалась карьера Шараповой Спорт, 18:15  У троих россиян с лайнера Diamond Princess подтвердился коронавирус Общество, 18:12 Комитет министров СЕ перенесли после призыва не пускать Лаврова в Тбилиси Политика, 18:09 В Саратове арестовали подозреваемого в подготовке нападения на школу Общество, 18:05 Украина на пять лет ввела пошлины на канаты и тросы из России Бизнес, 18:04 Олимпийская чемпионка заявила об ожидании извинений от Логинова за допинг Спорт, 17:57 S7 назвала грубым нарушением конкуренции запрет на полеты в Южную Корею Бизнес, 17:50
Политика ,  
0 

Деньги на планшеты для переписи выделят из резервного фонда правительства

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Средства на закупку планшетных компьютеров для всероссийской переписи населения в 2020 году выделят из резервного фонда правительства. Это следует из распоряжения кабмина, которое опубликовано на портале правовой информации.

Согласно документу, российское правительство выделит на эти цели Росстату 2,272 млрд руб. Планируется, что на выделенные средства статистическое ведомство закупит почти 100 тыс. планшетов.

Власти закупят российские планшеты для переписи населения
Бизнес

Согласно бюджетному кодексу России, средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение «непредвиденных расходов» — на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на прочие мероприятия — по решению правительства.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В декабре прошлого года бывший премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что на ее проведение выделят 33 млрд руб., из которых  6,7 млрд руб. пойдут на закупку планшетов.

Теги: Росстат, правительство, фонд
Материалы по теме
Росстат включил в перепись населения вопросы о языке и жизни за границей
Общество
Росстат потратит 33 млрд руб. на первую цифровую перепись населения
Общество
Росстат обнаружил рост зависимости экономики России от нефти и газа
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter