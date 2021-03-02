Матвиенко назвала нереалистичной блокировку соцсетей в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости» сказала, что Россия изучает опыт других стран в области политики по отношению к социальным сетям. По ее словам, власти России «не может не беспокоить то, что себе позволяют интернет-гиганты».

Однако, добавила она, блокировка этих сетей — «не наш путь». «Невозможно поставить «электронную стену» вдоль всей границы, лишить граждан привычных возможностей пользоваться необходимым объемом информации и так далее. На мой взгляд, это нереалистично. Вообще, уходить от реальности — это бессмысленное занятие», — сказала глава Совфеда.

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