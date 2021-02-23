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Facebook отменит ограничение новостного контента в Австралии

Власти Австралии и Facebook достигли соглашения касательно законопроекта, обязывающего онлайн-платформы платить СМИ за размещение новостей. Ранее компания раскритиковала поправки и заблокировала все публикации австралийских СМИ
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Джош Фрайденберг
Джош Фрайденберг (Фото: Sam Mooy / Getty Images)

Компания Facebook решила отменить ограничение по распространению новостного контента в Австралии после того, как власти страны согласились пойти на ряд изменений. Об этом сообщил главный казначей Австралии Джош Фрайденберг, пишет Reuters.

Власти Австралии предложили Facebook внести четыре поправки в закон, обязывающий онлайн-платформы платить новостным сайтам за их контент. Ключевые из них: государство будет принимать во внимание коммерческие сделки между Facebook, Google и СМИ; платформам и издателям дадут два месяца на то, чтобы заключить соглашение о сотрудничестве.

Соглашение было достигнуто после переговоров между Фрайденбергом и главой Facebook Марком Цукербергом, которые прошли в минувшие выходные. В Facebook сообщили, что удовлетворены решением австралийских властей.

На прошлой неделе Facebook заблокировал все публикации австралийских СМИ. По ошибке под блокировку также попали несколько аккаунтов правительств штатов и отделений неотложной помощи.

Причиной блокировки послужили планы властей Австралии ввести новый Кодекс игроков медиарынка. В случае его принятия технологические компании — на первом этапе реализации Кодекса это будут только Google и Facebook — должны будут платить австралийским СМИ за размещение новостного контента на своих платформах.

Google пригрозила отключить поиск в Австралии из-за нового закона
Технологии и медиа
Фото:Carsten Koall / Getty Images

В Facebook планы властей Австралии ввести новый Кодекс игроков медиарынка раскритиковали. Прибыль от размещения новостей для компании минимальна, в то время как самим СМИ это, напротив, выгодно, заявил управляющий директор Facebook в Австралии и Новой Зеландии Уильям Истон. Он пояснил, что публикации в соцсети позволяют продавать СМИ больше подписок, расширять аудиторию и увеличивать доходы от рекламы. В частности, в 2020 году Facebook привлек для австралийских изданий около 5,1 млрд рефералов на сумму около 407 млн австралийских долларов (более $322 млн), заявил Истон.

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Кодекс игроков медиарынка сейчас рассматривает австралийский сенат. Как пишет Reuters, ввести аналогичный закон также планируют Канада и Великобритания.

Автор
Виктория Полякова
Facebook Австралия
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