Facebook отменит ограничение новостного контента в Австралии

Власти Австралии и Facebook достигли соглашения касательно законопроекта, обязывающего онлайн-платформы платить СМИ за размещение новостей. Ранее компания раскритиковала поправки и заблокировала все публикации австралийских СМИ

Джош Фрайденберг (Фото: Sam Mooy / Getty Images)

Компания Facebook решила отменить ограничение по распространению новостного контента в Австралии после того, как власти страны согласились пойти на ряд изменений. Об этом сообщил главный казначей Австралии Джош Фрайденберг, пишет Reuters.

Власти Австралии предложили Facebook внести четыре поправки в закон, обязывающий онлайн-платформы платить новостным сайтам за их контент. Ключевые из них: государство будет принимать во внимание коммерческие сделки между Facebook, Google и СМИ; платформам и издателям дадут два месяца на то, чтобы заключить соглашение о сотрудничестве.

Соглашение было достигнуто после переговоров между Фрайденбергом и главой Facebook Марком Цукербергом, которые прошли в минувшие выходные. В Facebook сообщили, что удовлетворены решением австралийских властей.

На прошлой неделе Facebook заблокировал все публикации австралийских СМИ. По ошибке под блокировку также попали несколько аккаунтов правительств штатов и отделений неотложной помощи.

Причиной блокировки послужили планы властей Австралии ввести новый Кодекс игроков медиарынка. В случае его принятия технологические компании — на первом этапе реализации Кодекса это будут только Google и Facebook — должны будут платить австралийским СМИ за размещение новостного контента на своих платформах.