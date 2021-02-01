Медведев оценил возможность отключения России от интернета

У российских властей есть план на случай «отключения интернета» из-за рубежа, заверил Дмитрий Медведев. Государство давно озаботилось этой проблемой, поскольку на Сеть уже завязано много социальных функций, пояснил он

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Отключение России от интернета может произойти, но у российских властей есть план действий в этой ситуации. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, передает «РИА Новости».

«Интернет, как известно, появился в определенное время и, безусловно, ключевые права на управление — в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном», — сказал Медведев.

Он заверил, что у российских властей есть план действий в случае отключения Сети.

При этом Медведев напомнил, что в адрес России уже звучали угрозы отключения от системы международных расчетов SWIFT.

«Это не интернет в чистом виде, это все-таки такое прилагательное к банковской деятельности, но постоянно нас этим пугают. Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети», — добавил Медведев.