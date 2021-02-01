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Медведев оценил возможность отключения России от интернета

У российских властей есть план на случай «отключения интернета» из-за рубежа, заверил Дмитрий Медведев. Государство давно озаботилось этой проблемой, поскольку на Сеть уже завязано много социальных функций, пояснил он
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Отключение России от интернета может произойти, но у российских властей есть план действий в этой ситуации. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, передает «РИА Новости».

«Интернет, как известно, появился в определенное время и, безусловно, ключевые права на управление — в Соединенных Штатах Америки. Так что потенциально, если случится что-то чрезвычайное, если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти. Именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном», — сказал Медведев.

Он заверил, что у российских властей есть план действий в случае отключения Сети.

При этом Медведев напомнил, что в адрес России уже звучали угрозы отключения от системы международных расчетов SWIFT.

«Это не интернет в чистом виде, это все-таки такое прилагательное к банковской деятельности, но постоянно нас этим пугают. Мы даже были вынуждены создать свою систему по передаче информации, если вдруг это случится, чтобы можно было электронными сообщениями обмениваться. То же самое потенциально может произойти и с интернетом, и тогда у нас не будет доступа к основным узлам этой сети», — добавил Медведев.

Для страховки от подобных рисков и был принят закон о российском сегменте интернета, который может управляться автономно, пояснил зампредседателя Совбеза.

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«Поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано получение огромного количества социальных функций. Мы не могли это оставить без контроля. Поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу», — заключил Медведев.

Российский закон о «суверенном Рунете» вступил в силу 1 ноября 2019 года. Он предписал, что:

  • Все операторы связи в стране должны установить на свои сети специальное оборудование, предоставленное Роскомнадзором.
  • В случае возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета ведомство сможет управлять маршрутизацией трафика через это оборудование.
  • Указанное оборудование также будет фильтровать трафик, ограничивая доступ пользователей к запрещенным на территории России ресурсам.
  • Должен быть создан реестр точек обмена трафиком, вводятся ограничения на подключение сетей связи к таким точкам.
  • Владельцы сетей связи, интернет-компании и другие игроки рынка должны принимать участие в учениях, которые будут проводить раз в год.
  • Должна быть создана национальная система доменных имен, которая будет дублировать список доменных имен и номеров автономных систем, делегированных российским пользователям.

Российские операторы связи в феврале 2020 года отчитались перед Минкомсвязи о результатах установки и тестирования оборудования для реализации этого закона. Часть операторов отметила тогда неполадки в работе системы, часть отчиталась о том, что ее испытания прошли без сбоев.

Авторы
Виктория Тютина, Владислав Гордеев
Дмитрий Медведев Россия Интернет отключение
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