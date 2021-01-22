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Технологии и медиа ,  
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Google пригрозил отключить поиск в Австралии из-за нового закона

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Корпорация Google пообещала отключить свою поисковую систему в Австралии, если законодатели примут новый Кодекс игроков медиарынка. Об этом заявила управляющий директор Google Australia Мэл Сильва.

Законопроект, предложенный австралийским правительством летом прошлого года, сейчас проходит слушания в сенате страны. В случае его принятия технологические компании (на первом этапе реализации Кодекса это будут только Google и Facebook) будут обязаны выплачивать австралийским СМИ средства за размещение новостного контента на своих платформах.

»Если Кодекс обретет силу в его нынешней форме, у нас не будет другого выбора, кроме как прекратить доступ к Google Search в Австралии. Это последнее, чего мы хотим в Google, особенно когда есть другой путь вперед, позволяющий нам поддерживать австралийскую журналистику, не нарушая принципы поисковой системы», — заявила Сильва.

По ее словам, законопроект сводиться к тому, что Google должен будет платить отдельным СМИ за ссылки на их новости в поисковой выдаче и в своих агрегаторах. Сильва назвала такой метод «скользкой дорожкой», которая разрушит существующие бизнес-модели поисковых систем.

При этом корпорация предлагает альтернативное решение вопроса: заключить с австралийскими СМИ сделку на базе сервиса Google News Showcase, которая предполагает выплаты за новостной контент. В решение проблемы Google намерена вложить $1,3 млрд в течение трех лет.

Материал дополняется

Автор
Михаил Котляр
Google поисковая система Австралия отключение
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