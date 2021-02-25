Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 73,47 (-0,28) Инвестиции, 14:28
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 89,5 (-0,17) Инвестиции, 14:28
Квинси Промес подписал контракт со «Спартаком» Спорт, 16:15 Пашинян приказал военным «заниматься своими делами» Политика, 16:10 Пашинян возложил на граждан решение вопроса о его уходе Политика, 16:08 В Австралии Facebook и Google обязали платить СМИ за размещение контента Общество, 16:05 «Спартак» попросил РФС оценить работу судьи на матче с «Динамо» Спорт, 16:04 Как правильно менять логистические процессы — инструкция от «Яндекса» Pro, 16:01 ФАС завела дело из-за «непристойного» клипа Моргенштерна и Альфа-банка Финансы, 15:57 «Рыба моя»: что и как готовит бренд-шеф Дмитрий Париков РБК и Miele, 15:56 В Башкирии задержали вице-премьера и министра ЖКХ региона Бориса Беляева Общество, 15:50 ЦБ выявил манипулирование акциями «Газпрома», Сбербанка и «Башнефти» Финансы, 15:50 Оппозиция Армении призвала ночевать на площади до отставки Пашиняна Политика, 15:50 Киргизия попросила США помочь найти заочно осужденного экс-вице-премьера Политика, 15:50 Минэк ответил на предупреждение о рисках закрытия 10% компаний Экономика, 15:39 В Красноярске арестовали четверых фигурантов дела о торговле младенцами Общество, 15:34
Общество ,  
0 

В Австралии Facebook и Google обязали платить СМИ за размещение контента

Фото: Regis Duvignau / Reuters
Фото: Regis Duvignau / Reuters

В Австралии цифровые платформы, такие как Facebook и Google, обязали договариваться со СМИ о вознаграждении за размещение в соцсетях оригинального контента — новостей и статей, которые они публикуют. Соответствующий кодекс принял парламент страны, говорится в совместном заявлении австралийских Минфина и Минсвязи.

В случае провала таких переговоров сумму вознаграждения будет определять правительство. Мера введена для поддержки журналистики в Австралии.

Принять кодекс правительство предложило летом прошлого года. Тогда министр финансов Джош Фрайденберг отмечал, что из каждых 100 австралийских долларов, заработанные на рекламе, 47 получает Google, 24 — Facebook и лишь 29 — другие участники рынка. По мнению главы Минфина, это ставит в неравное положение медиакомпании, которые производят оригинальный контент, и социальные сети, которые его просто распространяют.

Так, еще в 2019 году в своем отчете австралийский антимонопольный регулятор в своем отчете выражал обеспокоенность из-за того, что в Google и Facebook при поиске отображаются отрывки новостных статей, чтобы пользователи могли оценить значимость того или иного контента.

Ведомство сочло, что корпорации получают от этого выгоду, поскольку становятся привлекательными для рекламодателей. В то же время у производителей контента нет возможности устанавливать условия для использования своих материалов. В этом же документе регулятор заявлял о необходимости введения кодекса для переговоров СМИ и цифровых платформ.

Google пригрозила отключить поиск в Австралии из-за нового закона
Технологии и медиа
Фото:Carsten Koall / Getty Images

В конце января управляющий директор Google Australia Мэл Сильва говорил, что корпорация отключит свою поисковую систему в Австралии, если документ все же будет принят. По его словам, такой подход австралийских властей разрушает существующие бизнес-модели, которые используют поисковые системы. Премьер-министр страны Скотт Моррисон говорил, что правительство такие угрозы не пугают.

Читайте на РБК Pro
Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Как стартаперы-мошенники расхищают деньги инвесторов Где ваш бухгалтер откровенно недорабатывает — 5 способов снизить налоги Почему отказ от пластиковой упаковки может стать экологическим просчетом

В Facebook в свою очередь указывали, что, если новое законодательство вступит в силу, пользователям отключат доступ к местным новостям. Но 23 февраля компании удалось договориться с властями и ограничения в отношении новостей были отменены. Правительство же дало платформе два месяца на заключение соглашения о сотрудничестве со средствами массовой информации.

Австралия Google закон СМИ
Материалы по теме
Десять американских штатов обвинили Google и Facebook в сговоре
Бизнес
Politico сообщило о блокировке рекламы вакцинации от COVID в Facebook
Общество
Tele2 объяснил повышение тарифов после антимонопольного дела
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter