Путин назвал условия введения мер против иностранных интернет-сервисов

Зарубежные сервисы могут ограничить, если они будут предпринимать враждебные действия против России. Еще одним условием является наличие отечественных альтернатив. Путин заявил, что специально «закручивать» интернет не хочет

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Ограничения в отношении зарубежных интернет-платформ и сервисов в России могут быть введены только в случае их враждебных действий и при наличии отечественных альтернатив. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями российских СМИ. Фрагменты беседы показал телеканал «Россия 24».

«У меня нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, я этого не исключаю», — сказал глава государства, добавив, что подобные действия в отношении России недопустимы.

По его словам, никаких мер также не будет предприниматься в отношении иностранных интернет-сервисов до того момента, пока не будут созданы достойные альтернативы внутри страны. «И сворачивать-то, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций», — пообещал президент.

Он допустил, что при наличии собственных платформ, когда зарубежные сетевые гиганты поймут, что они не являются монополистами на рынке, изменится и их политика в отношении России. В качестве примеров достойных отечественных альтернатив Путин привел «Яндекс», экосистему Сбербанка.