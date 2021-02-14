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Политика ,  
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Путин назвал условия введения мер против иностранных интернет-сервисов

Зарубежные сервисы могут ограничить, если они будут предпринимать враждебные действия против России. Еще одним условием является наличие отечественных альтернатив. Путин заявил, что специально «закручивать» интернет не хочет
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Ограничения в отношении зарубежных интернет-платформ и сервисов в России могут быть введены только в случае их враждебных действий и при наличии отечественных альтернатив. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями российских СМИ. Фрагменты беседы показал телеканал «Россия 24».

«У меня нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда уже какие-то враждебные действия будут осуществляться, я этого не исключаю», — сказал глава государства, добавив, что подобные действия в отношении России недопустимы.

По его словам, никаких мер также не будет предприниматься в отношении иностранных интернет-сервисов до того момента, пока не будут созданы достойные альтернативы внутри страны. «И сворачивать-то, когда у нас будет свое, если что-то и будем, то только исходя из конкретных ситуаций», — пообещал президент.

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Фото:Николай Хижняк / РИА Новости

Он допустил, что при наличии собственных платформ, когда зарубежные сетевые гиганты поймут, что они не являются монополистами на рынке, изменится и их политика в отношении России. В качестве примеров достойных отечественных альтернатив Путин привел «Яндекс», экосистему Сбербанка.

При этом глава государства заметил, что власти не собираются вводить ограничения по надуманным причинам. «Мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям просто искусственно», — пояснил он.

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В начале февраля Путин поручил разработать требования, которые обязывали бы иностранные IT-компании, работающие в стране, создавать свои представительства на территории России. В Общественной палате до этого заявляли, что также направили соответствующую просьбу в Госдуму. Инициатива связана с «угрозами, которые существуют в социальных сетях». В нижней палате парламента сообщили, что подобный законопроект уже прорабатывается.

На встрече с лауреатами конкурса «Учитель года» 2 февраля Путин заявил, что интернет-платформы все больше управляют сознанием пользователей. «Изучают своего клиента и подбрасывают ему то, что они считают нужным. И тот начинает принимать решения, даже не осознавая того, что им руководят», — сказал президент.

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Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Отвечая на просьбу одного из участников встречи об ограждении школьников от вредоносного контента, глава государства напомнил, что для корпораций это всего лишь бизнес и прибыль, поэтому они «плевать хотели» на наносимый пользователям ущерб.

В конце января Совет Федерации принял заявление, осуждающее действия американских интернет-гигантов. Сенаторы считают, что социальные сети и другие интернет-сервисы встали на путь политической цензуры и «узурпировали контроль» над интернетом. В Совфеде отметили, что это представляет угрозу безопасности не только США, но и других стран.

Автор
Михаил Котляр
Владимир Путин Россия интернет ограничения
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