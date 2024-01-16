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Дело Навального ,  
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СК обвинил адвоката Навального в участии в экстремистском сообществе

СК заочно предъявил обвинение в экстремизме адвокату Навального Ольге Михайловой
Сюжет
Дело Навального
СК заочно обвинил в участии в экстремистском сообществе четвертого по счету адвоката Навального — Ольгу Михайлову. Троих других защитников Навального арестовали в октябре. Михайлова назвала дело «фиктивным экстремизмом»
Ольга Михайлова
Ольга Михайлова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

СК заочно предъявил обвинение в участии в экстремистском сообществе адвокату Алексея Навального Ольге Михайловой, рассказала РБК сама адвокат.

О том, что Михайлову заочно обвинили по ч. 2 ст. 282.1 УК (по данной статье грозит до шести лет лишения свободы), ранее сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Она проходит по тому же делу, по которому ранее были арестованы трое других адвокатов оппозиционера — Игорь Сергунин, Алексей Липцер и Вадим Кобзев.

«Да, сегодня мне предъявили заочное обвинение в участии в экстремистском сообществе Навального», — подтвердила РБК адвокат.

В своем Facebook (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) Михайлова рассказала, что предъявившие ей обвинения следователи — те же, что и по всем делам Навального. Дело против себя она назвала «безумным бредом и фиктивным экстремизмом».

Также Михайлова сообщила, что в настоящее время находится не в России, поскольку считала бессмысленным возвращаться в страну после арестов ее коллег в октябре. «Сейчас я с дочерью в чужой стране. У нас нет дома и куча проблем. Близкие и дорогие люди остались там, куда вернуться я не могу. Но я надеюсь все же быть более полезной на свободе, а не в колонии», — подчеркнула защитник.

Адвокатов Навального задержали после обысков
Политика

Силовики задержали адвокатов Сергунина, Липцера и Кобзева 13 октября. Все они ранее представляли интересы Навального, а перед задержанием у них прошли обыски. В тот же день суд арестовал всех троих по делу об участии в экстремистском сообществе. Михайлова рассказала, что в момент ареста коллег была в отпуске за границей.

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Соратник Навального Иван Жданов (признан иноагентом) тогда опубликовал выдержку из материалов дела адвокатов оппозиционера. Из нее следовало, что защитники, «используя свой статус при оказании юридической помощи для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным А.А., который тем самым продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности».

Навальный находится в колонии почти три года — с февраля 2021 года. В июне 2022-го в силу вступил приговор по делу о мошенничестве. Ему тогда дали девять лет колонии строгого режима. В августе прошлого года его приговорили к 19 годам лишения свободы по делу о создании экстремистского сообщества и запретили публиковать сообщения в соцсетях. 1 декабря Навальный сообщил о возбуждении против него еще одного уголовного дела — по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).

Навальный заявлял о своей невиновности и называл дело политическим. В декабре его этапировали в исправительную колонию № 3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, которую также называют «Полярный волк».

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адвокат суд Алексей Навальный СКР Следственный комитет Вадим Кобзев
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