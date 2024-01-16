СК обвинил адвоката Навального в участии в экстремистском сообществе

СК заочно обвинил в участии в экстремистском сообществе четвертого по счету адвоката Навального — Ольгу Михайлову. Троих других защитников Навального арестовали в октябре. Михайлова назвала дело «фиктивным экстремизмом»

Ольга Михайлова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

СК заочно предъявил обвинение в участии в экстремистском сообществе адвокату Алексея Навального Ольге Михайловой, рассказала РБК сама адвокат.

О том, что Михайлову заочно обвинили по ч. 2 ст. 282.1 УК (по данной статье грозит до шести лет лишения свободы), ранее сообщал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Она проходит по тому же делу, по которому ранее были арестованы трое других адвокатов оппозиционера — Игорь Сергунин, Алексей Липцер и Вадим Кобзев.

«Да, сегодня мне предъявили заочное обвинение в участии в экстремистском сообществе Навального», — подтвердила РБК адвокат.

В своем Facebook (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) Михайлова рассказала, что предъявившие ей обвинения следователи — те же, что и по всем делам Навального. Дело против себя она назвала «безумным бредом и фиктивным экстремизмом».

Также Михайлова сообщила, что в настоящее время находится не в России, поскольку считала бессмысленным возвращаться в страну после арестов ее коллег в октябре. «Сейчас я с дочерью в чужой стране. У нас нет дома и куча проблем. Близкие и дорогие люди остались там, куда вернуться я не могу. Но я надеюсь все же быть более полезной на свободе, а не в колонии», — подчеркнула защитник.

Силовики задержали адвокатов Сергунина, Липцера и Кобзева 13 октября. Все они ранее представляли интересы Навального, а перед задержанием у них прошли обыски. В тот же день суд арестовал всех троих по делу об участии в экстремистском сообществе. Михайлова рассказала, что в момент ареста коллег была в отпуске за границей.

Соратник Навального Иван Жданов (признан иноагентом) тогда опубликовал выдержку из материалов дела адвокатов оппозиционера. Из нее следовало, что защитники, «используя свой статус при оказании юридической помощи для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным А.А., который тем самым продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности».

Навальный находится в колонии почти три года — с февраля 2021 года. В июне 2022-го в силу вступил приговор по делу о мошенничестве. Ему тогда дали девять лет колонии строгого режима. В августе прошлого года его приговорили к 19 годам лишения свободы по делу о создании экстремистского сообщества и запретили публиковать сообщения в соцсетях. 1 декабря Навальный сообщил о возбуждении против него еще одного уголовного дела — по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды).

Навальный заявлял о своей невиновности и называл дело политическим. В декабре его этапировали в исправительную колонию № 3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, которую также называют «Полярный волк».