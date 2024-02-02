МВД объявило в розыск адвоката Навального

Адвоката Алексея Навального Ольгу Михайлову объявили в розыск. Ранее ей заочно предъявили обвинения в участии в экстремистском сообществе. После ареста трех других адвокатов оппозиционера Михайлова покинула Россию

Ольга Михайлова (Фото: Максим Шипенков / EPA / ТАСС)

Адвокат Ольга Михайлова, защищавшая оппозиционера Алексея Навального, объявлена в розыск, следует из карточки в базе МВД России.

В карточке Михайловой говорится, что ее разыскивают по статье Уголовного кодекса. По какой конкретно статье, на сайте ведомства не уточняется.

В середине января Михайловой заочно предъявили обвинения в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК). Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до шести лет. 13 октября по делу об участии в экстремистской организации арестовали трех других адвокатов Навального — Игоря Сергунина, Алексея Липцера и Вадима Кобзева.

Михайлова в Facebook (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена), комментируя дело против себя, назвала его «безумным бредом и фиктивным экстремизмом». Она также рассказывала, что уехала из России после арестов ее коллег.

Согласно выдержке из материалов дела адвокатов оппозиционера, которую опубликовал его соратник Иван Жданов (признан иностранным агентом в России), защитники, «используя свой статус при оказании юридической помощи для доступа в исправительное учреждение, обеспечивали регулярную передачу информации между руководителями, участниками экстремистского сообщества и Навальным А.А., который тем самым продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества при планировании, подготовке, создании условий и совершении преступлений экстремистской направленности».

Сам Навальный находится в заключении с февраля 2021 года, когда ему заменили условный срок на реальный. По делу о мошенничестве ему дали девять лет колонии строгого режима. В августе 2023 года его приговорили к 19 годам лишения свободы по делу о создании экстремистского сообщества. Навальному в том числе запрещено публиковать сообщения в социальных сетях. 1 декабря он рассказал о возбуждении против него дела о вандализме (ч. 2 ст. 214 УК), ему грозит еще один срок до трех лет. Навальный считает себя невиновным, а уголовное дело — политическим.