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Дело Навального ,  
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Адвокат Навального Александр Федулов уехал из России

Адвокат Навального Александр Федулов уехал из России
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Дело Навального
Александр Федулов
Александр Федулов (Фото: alexander_pravoved / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Адвокат Алексея Навального Александр Федулов покинул Россию после возбуждения уголовных дел в отношении его коллег, которые также защищали. Об этом он сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Арест наших коллег, защищавших Навального А.А., внес существенные коррективы в работу оставшихся на свободе защитников. Огромный объем работы, количество судов и сегодняшняя ситуация привела к необходимости корректировок в дальнейшей защите интересов нашего доверителя. Именно этим была вызвана необходимость выезда за пределы Российской Федерации», — заявил Федулов в сторис.

Утром 13 октября силовики пришли с обысками к адвокатам, которые защищали Навального, Вадиму Кобзеву, Игорю Сергунину и Алексею Липцеру. Адвокатов задержали днем 13 октября после обысков. Следственные действия прошли и в коллегии «Далет», куда входит также защищающая Навального Ольга Михайлова, которая в тот момент была не в России.

Адвокаты проходят по делу об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК), по данной статье им грозит до шести лет лишения свободы.

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Алексей Навальный адвокат
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