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Дело Навального ,  
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Навальному дали 19 лет колонии по делу о создании ФБК и экстремизме

Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам по делу о создании ФБК и экстремизме
Сюжет
Дело Навального
Алексея Навального обвиняли в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистской деятельности, публичных призывах к экстремизму и реабилитации нацизма
Оглашение приговора Алексею&nbsp;Навальному,&nbsp;отбывающего наказание в исправительной колонии № 2 (Покров, Владимирская&nbsp;область)
Оглашение приговора Алексею Навальному, отбывающего наказание в исправительной колонии № 2 (Покров, Владимирская область) (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии по делу о создании экстремистского сообщества. Выездное заседание Мосгорсуда прошло в ИК-6 во Владимирской области, где Навальный отбывает наказание по предыдущему делу.

Оглашение приговора, как и слушания по делу (с середины июня), проходило в закрытом режиме. За две недели до оглашения приговора Навального отправили в штрафной изолятор (ШИЗО), где он провел все время до заседания суда.

Прокурор просил для оппозиционера 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Навального обвиняли по семи эпизодам:

  • создание экстремистского сообщества с использованием служебного положения (ст. 282.1, ч. 3)
  • финансирование экстремистской деятельности с использованием служебного положения (ст. 282.3, ч. 2)
  • публичные призывы к экстремистской деятельности, в том числе с использованием СМИ или интернета (ст. 280. ч.1)
  • вовлечение несовершеннолетнего в совершение опасных для его жизни действий (публично, группой, в отношении двух и более несовершеннолетних) (ст. 151.2, ч. 2, пп. а, б, в)
  • реабилитация нацизма, в том числе распространение сведений, «выражающих явное неуважение к обществу», о днях воинской славы, унижение ветеранов или оскорбление памяти защитников отечества (ст. 354.1, ч. 3)
  • создание НКО, посягающей на личность и права граждан (ст. 239, ч. 2)

Холодного обвиняли в создании экстремистского сообщества и финансировании экстремистской деятельности с использованием служебного положения. Для него запрашивали 10 лет колонии.

Дело Навального и Холодного об экстремизме рассматривал судья Мосгорсуда Андрей Суворов, который ранее судил гражданина США Пола Уилана по делу о шпионаже (16 лет колонии) и бывшего топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан также по делу о шпионаже (15 лет колонии).

За что судили Навального

Уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом было заведено в отношении Навального в сентябре 2021 года. Речь идет об основанном Навальным Фонде борьбы с коррупцией (признан иноагентом и экстремистской организацией, в России деятельность запрещена). В октябре 2022 года Навальный сообщил, что расследование также ведется по статьям о публичных призывах к экстремизму, финансировании экстремистской деятельности, реабилитации нацизма.

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В СК сочли, что ФБК был создан «с целью осуществления экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации, подрыв общественной безопасности и государственной целостности Российской Федерации». Для того, чтобы поддерживать деятельность ФБК, были созданы фонды и коммерческие организации, а также общественное движение «Штабы Навального» (признаны экстремистской организацией и запрещены), утверждали следователи. Они пришли к выводу, что задачами сообщества были дискредитация органов государственной власти, дестабилизация обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, а также организация и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки.

Экс-директор ФБК Иван Жданов (признан иноагентом) утверждал, что статья о реабилитации нацизма появилась в деле Навального из-за того, что в соцсетях одного из штабов разместили отфотошопленное изображении монумента «Родина-мать», якобы облитую зеленкой (это произошло после того, как Навального облили его зеленкой). Эпизод о «вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего» касался участия в митингах людей, которым не исполнилось 18 лет, пояснял Жданов. Под сбором средств на финансирование экстремистской организации понимается сбор донатов на работу ФБК, утверждал он.

Навальный отрицает все обвинения, называя дело политическим.

Алексей Навальный находится в тюрьме с февраля 2021 года. Тогда ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Он должен был выйти на свободу летом 2023 года, однако в июне 2022 года вступил в силу новый приговор по делу о мошенничестве, по которому Навального приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

Помимо этого, в апреле этого года Навальный сообщил, что в отношении него выделили в отдельное производство новое дело — на этот раз о терроризме. Это дело будет рассматривать военный суд.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Алексей Навальный ФБК уголовное дело Мосгорсуд исправительная колония
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