Навальный рассказал об этапе в колонию «Полярный волк»

Навальный ранее отбывал наказание в ИК-6 во Владимирской области, 11 декабря стало известно, что он больше там не числится. Он рассказал, что попал в колонию за Полярным кругом этапом через Москву

Алексей Навальный (Фото: Евгения Новоженина / File Photo / Reuters)

Алексей Навальный подтвердил, что его перевели в исправительную колонию № 3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. Соответствующий пост опубликован в его телеграм-канале. Накануне о том, что Навальный находится в колонии № 3, которую также называют «Полярный волк», сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш (признана Минюстом иноагентом).

«Привезли меня в субботу вечером. А везли с такими предосторожностями и по такому странному маршруту (Владимир — Москва — Челябинск — Екатеринбург — Киров — Воркута — Харп), что я и не рассчитывал, что меня кто-то здесь найдет до середины января», — отметил оппозиционер.



Навальный отметил, что кроме камеры и забора, а также прогулочного двора, находящегося в соседней камере, ничего не видел.



Исправительная колония № 3 «Полярный волк» расположена в поселке городского типа Харп («харп» переводится с ненецкого языка как «северное сияние») в Ямало-Ненецком автономном округе. Одна из самых северных и отдаленных колоний в России, находящаяся в зоне вечной мерзлоты. Образована в 1961 году на базе законсервированных зданий бывшего лагерного подразделения 501-й стройки ГУЛАГа. В 1964 году построены медицинская часть, котельная, баня, прачечная, общежития, центральный КПП, а также первые жилые корпуса для осужденных. В настоящее время лимит наполнения учреждения — 1020 мест. В 2002 году в учреждении создан участок для осужденных общего режима. В 2006 году в исправительной колонии были открыты участки строгого режима и колонии-поселения. Большинство отбывающих наказание — лица, осужденные за совершение особо тяжких преступлений, приговоренные к 20 и более годам лишения свободы. В этой колонии в 2005–2006 годах содержался бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев.

Ранее Навальный отбывал наказание по делу о мошенничестве в ИК-6 строгого режима в поселке Мелехово Ковровского района Владимирской области. Приговор по этому делу был вынесен в июне 2022 года, Лефортовский суд назначил Навальному девять лет лишения свободы. В августе этого года Навальному дали 19 лет колонии особого режима, признав виновным в создании экстремистского сообщества. 1 декабря Навальный сообщил о возбуждении нового уголовного дела — по ч. 2 ст. 214 УК (вандализм группой лиц, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Навальный называл все обвинения в свой адрес политическими.

Адвокаты оппозиционера сообщали, что Навального с начала декабря не выводят на заседания суда по видеосвязи, а их не пускают к подзащитному. 11 декабря Ярмыш сообщила, что Навальный больше не числится в ИК-6, а во ФСИН спустя несколько дней заявили, что он «убыл за пределы» Владимирской области.