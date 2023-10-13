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Дело Навального ,  
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Суд арестовал защищавшего Навального адвоката Игоря Сергунина

Басманный суд арестовал адвоката Игоря Сергунина, который защищал Навального
Сюжет
Дело Навального
В участии в экстремистском сообществе подозревают еще двух адвокатов, их задержали сегодня после обысков. Алексею Навальному в августе дали 19 лет колонии по делу об экстремизме, оппозиционер считает его политическим

Басманный районный суд Москвы арестовал адвоката Игоря Сергунина, защищавшего оппозиционера Алексея Навального, до 13 декабря, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

Сергунина и еще двух адвокатов — Алексея Липцера и Вадима Кобзева — задержали днем 13 октября после обысков. Следственные действия прошли и в коллегии «Далет», куда входит также защищающая Навального Ольга Михайлова. Как сообщила РБК адвокат Светлана Давыдова, они проводились «по делу, выделенному из дела Навального».

Согласно карточке на сайте суда, Сергунин проходит по делу об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК), по данной статье грозит до шести лет лишения свободы. Ту же статью вменяют Липцеру и Кобзеву. Юрист Вячеслав Гимади отмечал, что все трое задержаны по ст. 91 УПК («Основания задержания подозреваемого»).

Навальный находится в заключении с февраля 2021 года, после того как ему заменили условный срок по делу «Ив Роше» реальным. В июне прошлого года вступил в силу новый приговор — по делу о мошенничестве. По нему оппозиционера осудили еще на девять лет колонии строгого режима.

В августе Навальный получил 19 лет колонии особого режима по обвинению в создании экстремистского сообщества, ему также на десять лет запретили публиковать сообщения в Сети. Дело связано с Фондом борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом, экстремистской организацией и запрещен), который основал оппозиционер. Следствие посчитало целью ФБК «осуществление экстремистской деятельности, направленной на изменение основ конституционного строя в Российской Федерации».

Апелляция подала жалобу на приговор, но ее отклонили, при этом из мотивировочной части убрали формулировку «особо опасный рецидивист».

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Оппозиционер отрицает обвинения и называет свое уголовное преследование политическим.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Алексей Навальный адвокат Басманный суд экстремизм
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