В Лондоне неизвестный напал с ножом на прохожих

Несколько человек получили ранения, полиция назвала произошедшее терактом. Нападавшего застрелили

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Несколько человек получили ножевые ранения в районе Стретем в Лондоне, сообщила столичная полиция в Twitter.

В сообщении говорится, что сотрудники правоохранительных органов застрелили нападавшего. «Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом», — заявило ведомство.

По предварительным данным полиции, ранения получили два человека. Корреспондент Sky News сообщает, что злоумышленник мог ранить трех человек.

Би-би-си со ссылкой на пользователей соцсетей пишет, что очевидцы слышали по меньшей мере три выстрела. На место происшествия прибыли аварийные службы и медработники, улицы перекрыты. Полиция призвала граждан избегать района, где произошел инцидент.

Улицы патрулируют вооруженные полицейские, над местом нападения кружит вертолет, передает Би-би-си. Премьер Великобритании Борис Джонсон в своем Twitter поблагодарил аварийные службы и выразил соболезнования пострадавшим.