В Лондоне неизвестный напал с ножом на прохожих
Несколько человек получили ножевые ранения в районе Стретем в Лондоне, сообщила столичная полиция в Twitter.
В сообщении говорится, что сотрудники правоохранительных органов застрелили нападавшего. «Обстоятельства выясняются, инцидент признан связанным с терроризмом», — заявило ведомство.
По предварительным данным полиции, ранения получили два человека. Корреспондент Sky News сообщает, что злоумышленник мог ранить трех человек.
Би-би-си со ссылкой на пользователей соцсетей пишет, что очевидцы слышали по меньшей мере три выстрела. На место происшествия прибыли аварийные службы и медработники, улицы перекрыты. Полиция призвала граждан избегать района, где произошел инцидент.
Улицы патрулируют вооруженные полицейские, над местом нападения кружит вертолет, передает Би-би-си. Премьер Великобритании Борис Джонсон в своем Twitter поблагодарил аварийные службы и выразил соболезнования пострадавшим.