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Подозреваемым в атаке на Лондонском мосту оказался судимый за терроризм
В результате атаки погибли два человека, еще трое получили ранения. Подозреваемым в нападении является 28-летний Усман Хан, год назад вышедший из тюрьмы. Семь лет назад его осудили за участие в террористической деятельности
Фото: Dominic Lipinski / AP

Полицейские установили личность мужчины, который подозревается в нападении с ножом на людей в Лондоне. Им оказался 28-летний житель графства Стаффордшир, который ранее был осужден за преступления, связанные с терроризмом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Лондона.

«Сейчас мы можем подтвердить личность подозреваемого 28-летнего Усмана Хана 1991-го года рождения, который проживал в графстве Стаффордшир. Сотрудники проводят обыски по месту его жительства», — говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что в 2012 году он был осужден за преступления, связанные с терроризмом. В декабре 2018 года Хан вышел из тюрьмы. «Ключевым вопросом расследования является установление факта, как он пришел к тому, чтобы совершить эту атаку», — заявил помощник комиссара Нил Басу.

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По данным Sky News, Усман Хан в 2012 году получил восемь лет тюрьмы за участие в деятельности террористической группировки, которая планировала совершить нападение на Лондонскую фондовую биржу, а также намеревалась построить учебный лагерь террористов в Пакистане. После выхода из тюрьмы, как отмечает телеканал, Хан носил электронный браслет, чтобы у правоохранительных органов была возможность отслеживать его передвижения.

Мужчина с ножом напал на прохожих днем 29 ноября неподалеку от Лондонского моста и ранил несколько человек. Подозреваемого застрелили полицейские, он скончался на месте. На его теле был обнаружен фальшивый пояс смертника, а атаку полиция классифицировала как теракт. Позднее стало известно, что двое из пяти пострадавших при нападении скончались.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Лондон, атака
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