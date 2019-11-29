В центре Лондона произошла стрельба

Лондонский мост в столице Великобритании перекрыли после сообщений о стрельбе, передает Би-би-си со ссылкой на корреспондента. По данным Reuters и Sky News, полицейские застрелили одного человека.

Собеседник Reuters утверждает, что в районе моста кого-то ранили ножом, подозреваемого ликвидировала полиция.

По словам репортера Би-би-си Джона Макмануса, он видел группу людей, участвовавших в драке на мосту, после этого приехала полиция и были слышны выстрелы.

«Похоже, в кого-то стреляли», — заявил представитель полиции.

В ведомстве сообщили, что разбираются с «инцидентом» на Лондонском мосту и попросили находящихся неподалеку людей следовать указаниям полиции.