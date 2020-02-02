Нападение с ножом на прохожих в Лондоне. Фоторепортаж

Несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения мужчины на юге Лондоне. Злоумышленник ликвидирован. Как город приходит в себя после происшествия — в фоторепортаже РБК