Общество , 02 фев, 20:50
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Нападение с ножом на прохожих в Лондоне. Фоторепортаж
Несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения мужчины на юге Лондоне. Злоумышленник ликвидирован. Как город приходит в себя после происшествия — в фоторепортаже РБК
Нападение произошло в районе Стретем на юге британской столицы.
По предварительным данным полиции, ранения получили два человека.
Сотрудники правоохранительных органов застрелили нападавшего.
Полиция призвала граждан избегать района, где произошел инцидент. Улицы патрулируют вооруженные полицейские.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своем Twitter выразил соболезнования пострадавшим, которые получили ранения.
Мэр Лондона Садик Хан также выразил благодарность полиции и экстренным службам.