Полиция заявила о фальшивом поясе смертника у убитого на Лондонском мосту

Полиция заявила о фальшивом поясе смертника у убитого на Лондонском мосту

Фото: Matt Dunham / AP

У мужчины, убитого британской полицией на Лондонском мосту, был фальшивый пояс смертника, а нападение с ножом на прохожих, которое он успел совершить, классифицируется как теракт. Об этом сообщил глава контртеррористического подразделения Скотленд-Ярда Нил Басу.

«Я могу подтвердить, что предмет, закрепленный на поясе подозреваемого, был фальшивым взрывным устройством», — отметил Басу.

Неизвестный с ножом напал на прохожих днем 29 ноября неподалеку от Лондонского моста и ранил несколько человек. Подозреваемого застрелили полицейские, он скончался на месте.

«Мы отреагировали так, как положено при теракте. Теперь я могу подтвердить, что это и был террористический акт», — заявил Басу, уточнив, что дело будут расследовать специалисты контртеррористической полиции.