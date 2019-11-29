Скотленд-Ярд сообщил о гибели двух человек после нападения в Лондоне

Скотленд-Ярд сообщил о гибели двух человек после нападения в Лондоне

Двое из пяти пострадавших при нападении на Лондонском мосту скончались. Об этом сообщила на пресс-конференции глава Скотланд-Ярда Крессида Дик.

«Наш город Лондон вновь сталь целью террористов. С болью в сердце я вынуждена сообщить, что, помимо подозреваемого, который был застрелен полицейскими, двое пострадавших в ходе нападения на Лондонском мосту скончались», — сказала Дик.

Глава Скотланд-Ярда подтвердила, что еще трем пострадавшим при нападении оказывается помощь в больнице.

Вооруженный ножом мужчина совершил нападение на прохожих днем 29 ноября. В результате ранения получили пять человек. Прибывшие на место происшествия полицейские застрелили нападавшего, он скончался на месте. Полиция нашла у него фальшивый пояс смертника и квалифицировала случившееся как теракт.