Собянин назвал число привившихся от коронавируса москвичей

Сделать прививку уже успели 50 тыс. человек, еще столько же записались на вакцинацию, но еще не успели сделать ее. По мнению Собянина, после Нового года москвичи будут записываться на прививку еще активнее

Фото: Павел Головкин / AP

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что более 100 тыс. москвичей записались на вакцинацию от коронавируса, до праздников сделать прививку уже успели 50 тыс. человек. Об этом он сказал в интервью каналу «Россия 1», фрагмент опубликован на его странице во «ВКонтакте».

«В последние дни записываются уже больше десятка тысяч каждый день. [На] сегодня уже около 100 тыс. [человек] записались и около 50 тыс. привились», — сказал он. По мнению мэра, после Нового года активность москвичей еще больше возрастет.

Вакцинация в Москве стартовала 5 декабря. Сначала прививка была доступна только медикам, соцработникам и учителям, однако позднее список категорий неоднократно расширялся. Так, сегодня сделать прививку могут работники сферы услуг и торговли, транспорта, промышленности, журналисты. С 28 декабря открылась запись на вакцинацию для людей старше 60 лет. Это произошло после того, как применение вакцины «Спутник V» для пожилых одобрил Минздрав.

Мэр пообещал, что москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане с хроническими заболеваниями снова смогут воспользоваться правом бесплатного или льготного проезда, если сделают прививку. При этом Собянин отмечал, что в Москве сохраняется сложная эпидемиологическая ситуация.