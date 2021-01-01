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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова заявила о возможности россиян выбирать вакцину от COVID-19

В первом квартале 2021 года у россиян может появиться возможность самостоятельно выбирать, какой из вакцин прививаться от COVID-19. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».

«Наверное, это не будет в январе, но в первом квартале мы надеемся, что именно так и будет», — сказала Голикова в ответ на вопрос, смогут ли граждане выбирать, каким препаратом привиться.

При этом она добавила, что у россиян уже есть возможность сделать прививку второй вакциной против коронавируса, так как препарат «ЭпиВакКорона» в небольших партиях уже вышел в гражданский оборот. Это вакцина направляется во многие российские регионы, в том числе в Москву, в Тульскую и Ростовскую области, сообщила Голикова.

Россиян не будут прививать совместной с AstraZeneca вакциной
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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. В августе регистрацию прошел препарат «Спутник V», созданный Центром имени Н.Ф. Гамалеи. Вакцину центра «Вектор» — «ЭпиВакКорона» — зарегистрировали в октябре.

В начале декабря президент Владимир Путин объявил о масштабной вакцинации против COVID-19 в России. В Москве она началась 5 декабря.

Позже глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что «ЭпиВакКорона» поступила в гражданский оборот в пяти городах — Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Туле и Новосибирске. Вакцина проходит пострегистрационные клинические испытания. Массовую вакцинацию этим препаратом планируется начать в 2021 году.

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