В аварийной комиссии назвали причину падения ракеты «Союз ФГ»

Авария ракеты произошла из-за деформации датчика при монтаже на Байконуре. В Роскосмосе предупредили, что похожие ошибки могли произойти и при работах на других космических аппаратах

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Олег Скоробогатов, председатель аварийной комиссии, изучавшей обстоятельства аварии стартовавшего к МКС «Союза», рассказал о том, что именно произошло 11 октября, сообщает агентство «РИА Новости». По его словам, причиной ЧП стала деформация датчика разделения первой и второй ступеней ракеты. В результате на 118-й секунде полета не открылась крышка сопла увода бокового блока от центрального.

​Скоробогатов указал, что датчик был деформирован при монтаже уже на Байконуре.

По его словам, аварийная ситуация распространяется еще на две ракеты «Союз», которые находятся сейчас на космодроме Куру во французской Гвиане, а также на Байконуре. В этой связи комиссия разработала рекомендации по их перепроверке.

О нештатной ситуации с датчиком 31 октября рассказывал исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Он указал, что из-за некорректной работы один из боковых блоков первой ступени ударил по баку горючего второй ступени, в результате чего он взорвался.

О том, что повреждение произошло при сборке на Байконуре, РБК 21 октября рассказывал источник, знакомый с ходом расследования. По его словам, произошло это непреднамеренно.

Авария ракеты «Союз ФГ» стала первой в отечественной пилотируемой космонавтике за последние 35 лет. Направлявшиеся к МКС россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг остались живы. Капсула с ними вовремя отделилась от носителя и приземлилась в казахстанской степи.