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Kraft Heinz $70 (+25,7%) прогноз Barclays Capital к 24.10.19 Купить
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В аварийной комиссии назвали причину падения ракеты «Союз ФГ»
Авария ракеты произошла из-за деформации датчика при монтаже на Байконуре. В Роскосмосе предупредили, что похожие ошибки могли произойти и при работах на других космических аппаратах
Фото: РИА Новости

Олег Скоробогатов, председатель аварийной комиссии, изучавшей обстоятельства аварии стартовавшего к МКС «Союза», рассказал о том, что именно произошло 11 октября, сообщает агентство «РИА Новости». По его словам, причиной ЧП стала деформация датчика разделения первой и второй ступеней ракеты. В результате на 118-й секунде полета не открылась крышка сопла увода бокового блока от центрального.

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​Скоробогатов указал, что датчик был деформирован при монтаже уже на Байконуре.

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По его словам, аварийная ситуация распространяется еще на две ракеты «Союз», которые находятся сейчас на космодроме Куру во французской Гвиане, а также на Байконуре. В этой связи комиссия разработала рекомендации по их перепроверке.

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О нештатной ситуации с датчиком 31 октября рассказывал исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Он указал, что из-за некорректной работы один из боковых блоков первой ступени ударил по баку горючего второй ступени, в результате чего он взорвался.
О том, что повреждение произошло при сборке на Байконуре, РБК 21 октября рассказывал источник, знакомый с ходом расследования. По его словам, произошло это непреднамеренно.

Авария ракеты «Союз ФГ» стала первой в отечественной пилотируемой космонавтике за последние 35 лет. Направлявшиеся к МКС россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг остались живы. Капсула с ними вовремя отделилась от носителя и приземлилась в казахстанской степи.
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