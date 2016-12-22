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Комиссия «Роскосмоса» определила причину аварии на «Союзе»
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Комиссия «Роскосмоса» определила причину аварии на «Союзе»
Политика, 21 окт, 23:02
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Комиссия «Роскосмоса» определила причину аварии на «Союзе»
К аварии ракеты «Союз-ФГ» 11 октября привело повреждение 6-миллиметрового штока датчика открытия сопла блока Д первой ступени. Оно произошло при сборке ракеты на космодроме Байконур, выяснил РБК
Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС

6-миллиметровый шток

Наиболее вероятной причиной, приведшей к аварии ракеты «Союз-ФГ», стало непреднамеренное повреждение 6-миллиметрового штока датчика открытия сопла блока Д первой ступени. К такому выводу пришли члены аварийной комиссии в субботу, 21 октября, по итогам совещания в ракетно-космической корпорации «Энергия», рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования, и подтвердил источник в «Роскосмосе».

Повреждение произошло при сборке ракеты на космодроме Байконур, оно и привело к развитию нештатной ситуации при разделении ступеней, утверждают оба собеседника РБК.

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«Окончательный отчет и перечень рекомендаций по ужесточению инструментального контроля будут представлены «Роскосмосу» 30 октября, после чего, как ожидается, дальнейшие пуски ракет семейства «Союз» будут разблокированы», — добавил источник РБК, знакомый с ходом расследования.

В пресс-службе «Роскосмоса» в ответ на просьбу РБК прокомментировать эту информацию заявили, что работа комиссии еще не закончена, поэтому результатов пока нет.

«Проводятся дополнительные следственные действия и мероприятия. Вся информация, опубликованная в СМИ «по данным источников», является домыслами и слухами. Официальные результаты будут опубликованы по окончании работы комиссии», — заявили в госкорпорации.

Первое ЧП с 1985 года

11 октября с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10». На борту находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, для которого этот полет в космос был первым. На 119-й секунде полета произошла авария носителя. Экипаж эвакуировался на спасательной капсуле и успешно приземлился в Казахстане. Авария стала первым ЧП в российской пилотируемой космонавтике за 35 лет.

Предполагаемой причиной аварии «Роскосмос» называл столкновение элементов первой и второй ступеней ракеты.

После аварии СКР завел уголовное дело по подозрению в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем крупный ущерб.

По словам источников РБК и «РИА Новости», следственные органы и комиссия «Роскосмоса» уже установили виновных в происшествии. Их фамилии и должности пока не называются.

По словам член-корреспондента Российской академии космонавтики Андрея Ионина, схема с креплением боковых блоков с использованием штока придумана еще во времена Сергея Королева.

«Есть четыре боковых блока. У каждого бокового блока наверху есть механизм типа кулака, который входит в специальное шарообразное отверстие, сделанное в центральном блоке, — говорит Ионин. — Вот в этом кулаке торчит какой-то небольшой шток. Ниже боковые блоки крепятся к центральному металлическими штангами, внутри которых есть пиропатрон. И когда происходит команда на отделение, пиропатроны эти взрываются и внизу связь между блоками разрывается. После этого боковой блок начинает постепенно отходить от центрального. После достижения определенного угла ухода кулак высвобождается и выходит. В этот момент шток задействован. Похоже, то, что этот шток погнули при установке, не позволило креплению выйти из отверстия и в нужный момент»​.

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Система спасения

Кроме того, на совещании в РКК «Энергия» в субботу была подтверждена целесообразность использования в перспективном многоразовом транспортно-пилотируемом корабле оправдавшей себя технологии Системы аварийного спасения, установленной на кораблях «Союз-МС», говорят собеседники РБК. По их словам, планируется начать летные испытания нового корабля на ракете среднего класса «Союз-5» в 2023 году.

«Решение по Системе аварийного спасения носит принципиальный характер. На это, конечно, повлияли события 11 октября», — рассказал источник РБК в «Роскосмосе».

Ранее источники РБК сообщали, что глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин поручил ввести на этапе сборки ракет-носителей дополнительный инструментальный контроль и видеофиксацию производимых работ. В пресс-службе госкорпорации эту информацию подтвердили.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: «Роскосмос» , Дмитрий Рогозин , «Союз-ФГ» , космос
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