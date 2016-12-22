«Роскосмос» назвал причину аварии стартовавшего к МКС «Союза» с экипажем

Авария ракеты-носителя «Союз-ФГ», которая 11 октября не смогла вывести на орбиту космический корабль с экипажем Международной космической станции, произошла из-за сбоя в датчике разделения первой и второй ступеней

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ракета-носитель «Союз-ФГ» взорвалась почти сразу после старта 11 октября, не доставив к МКС новый экипаж, из-за неправильной работы датчика разделения первой и второй ступеней. Об этом сообщил исполнительный директор «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев на мероприятии, посвященном 55-летию Института медико-биологических проблем РАН, передает «РИА Новости».

«Причиной того, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступени», — сказал Крикалев.

Исполнительный директор также пояснил, что это привело к тому, что один из боковых блоков первой ступени ракеты-носителя не отошел на нужное расстояние и ударил по баку горючего второй ступени, в результате чего тот разорвался.

Эта авария стала первой в отечественной пилотируемой космонавтике за последние 35 лет. Она произошла на 119-й секунде после старта с Байконура. Капсулу с новым экипажем МКС — россиянином Алексеем Овичиным и американцем Ником Хейгом удалось вовремя отстрелить от носителя, и она приземлилась в казахстанской степи неподалеку от Жезказгана. Космонавты не пострадали. Для Овчинина оказавшийся аварийным полет был вторым в карьере, Хейг летел в космос впервые.

Как ранее рассказывали РБК источник, знакомый с ходом расследования, и собеседник в «Роскосмосе», причиной, которая привела к нештатной ситуации, стало непреднамеренное повреждение шестимиллиметрового штока датчика открытия сопла блока Д первой ступени. Повреждение, по их словам, произошло при сборке ракеты на Байконуре.