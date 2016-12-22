«Роскосмос» опроверг «сбои» в страховке запусков ракет после аварии

В госкорпорации «Роскосмос» назвали техническим вопрос страхования запуска ракеты-носителя «Союз-ФГ» и заявили, что он решится после завершения работы аварийной комиссии, которая устанавливает обстоятельства инцидента, который произошел 11 сентября с ракетой данного типа. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

«Роскосмос своевременно и в полном объеме информирует страховые компании об обстоятельствах всех страховых случаев. Сбоев в сотрудничестве со страховыми компаниями не было. Все пуски пройдут в назначенное время», — говорится в сообщении госкорпорации.

В «Роскосмосе» напомнили, что госкомиссия, занимающаяся расследованием нештатной ситуации с ракетной-носителем «Союз-ФШ», представит результаты своей работы до 30 октября.

Ранее сообщалось, что Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в структуру «Роскосмоса») не смог найти компании, желающие застраховать запуск ракеты «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» к Международной космической станции и запуск «Союз 2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М».

11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» должна была доставить на МКС пилотируемый корабль «Союз-МС-10», на борту которого был новый экипаж станции — россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Спустя 119 секунд после запуска произошла нештатная ситуация и космонавты эвакуировались в аварийной капсуле и приземлились в казахстанской степи. Расследованием причин аварии занимается госкомиссия.

По словам источников РБК, инцидент произошел из-за того, что во время сборки ракеты-носителя кто-то случайно повредил 6-миллиметровый шток датчика открытия сопла блока Д первой ступени «Союз-ФГ». В пресс-службе «Роскосмоса» тогда заявили, что работа госкомиссии еще не закончена.