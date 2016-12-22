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Борисов указал «Роскосмосу» на «расплодившихся» начальников
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Борисов указал «Роскосмосу» на «расплодившихся» начальников
Политика, 09:01
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Борисов указал «Роскосмосу» на «расплодившихся» начальников
Вице-премьер заявил, что эффективность «Роскосмоса» повысится, если сократить численность начальников, из-за которых происходит рост «непроизводственных расходов». В корпорации сообщили, что уже работают над этим
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

«Роскосмосу» надо работать над сокращением непроизводственных расходов, заявил вице-премьер по ОПК Юрий Борисов, отвечая на вопросы журналистов во время рабочего визита на Кубу, передает корреспондент РБК.

«Они [непроизводственные расходы «Роскосмоса»], на мой взгляд, сегодня очень высокие. Как говорится, семеро с ложкой, один с сошкой», — сказал Борисов, комментируя журналистам итоги Наблюдательного совета «Роскосмоса», который прошел в пятницу, 26 октября.

По мнению вице-премьера, эффективность ракетно-космической отрасли надо поднимать за счет сокращения численности непроизводственного персонала. В госкорпорации «расплодилось очень много начальников», отметил вице-премьер.

По его словам, к следующему набсовету уже поставлены соответствующие задачи.

«Сейчас нам нужно обсудить основные KPI у «Роскосмоса» для предприятий, чтобы установить целевые индикаторы для 2019 года. Это количество произведенной продукции, прибыльность предприятий, импортозамещение», — подытожил вице-премьер.​

Он также напомнил, что недавнее решение о передаче Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в госкорпорацию «Ростех» было принято в том числе с целью сокращения расходов на управленцев.

«За счет оптимизации работы «Вертолетов России» (входят в авиационный кластер «Ростех». — РБК) и ОАК — сокращения закупочных мероприятий и управленческих сокращений — планируется [сэкономить] 120 млн руб. за ближайшие пять лет. Это серьезный аргумент, его надо учитывать», — объяснил вице-премьер.

При этом Борисов подчеркнул, что не видит со стороны «Ростеха» намерений «проводить кадровые революции» в связи с переходом ОАК к «Ростеху». «В этом нет необходимости», — заверил Борисов.

Вопрос повышения эффективности предприятий «Роскосмоса» является одним из приоритетов работы новой команды госкорпорации, сформированной ее генеральным директором — Дмитрием Рогозиным, заявили РБК в пресс-службе «Роскосмоса» в ответ на слова вице-премьера.

Одним из инструментов решения этого вопроса является создание в рамках «Роскосмоса» профильных производственных интегрированных структур, пояснили представители госкорпорации.

Как проходил запуск космического корабля «Союз МС-10». Фоторепортаж Еще 3 фото
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«Первой из них станет холдинг ракетного двигателестроения, к формированию которого новое руководство «Роскосмоса» приступило в июле этого года. На очереди — создание интегрированной компании в области космического приборостроения», — сообщили в «Роскосмосе».

По мнению Рогозина, это позволит проводить в отрасли единую техническую политику, сократить административный персонал, избегать параллелей в деятельности предприятий и оптимизировать производственный потенциал, добавили в госкорпорации.

«Такие предложения были направлены генеральным директором в правительство России месяц назад и получили там одобрение», — подытожили в пресс-службе «Роскосмоса».

Дмитрий Рогозин возглавил «Роскосмос» 24 мая этого года. До этого он 6,5 лет занимал должность вице-премьера, курирующего ОПК.

11 октября при запуске ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» произошла авария. Экипаж эвакуировался на спасательной капсуле и успешно приземлился в Казахстане. Авария стала первым ЧП в российской пилотируемой космонавтике за 35 лет. Вскоре после ЧП Юрий Борисов заявил, что допускает кадровые перестановки в «Роскосмосе».

В сентябре Борисов критиковал «Роскосмос» за то, что корпорация отстает от авиационной промышленности в деле внедрения современных технологий, в частности в области проектирования «в цифре». По его мнению, именно это могло стать причиной последних аварий ракет-носителей.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: Юрий Борисов , «Роскосмос» , Дмитрий Рогозин
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