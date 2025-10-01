 Перейти к основному контенту
Новые законы в России
Какие изменения в законодательстве ждут россиян в октябре

Осенний призыв и QR-коды для пенсионеров: что еще появится в законах в октябре
В октябре россияне столкнутся с рядом изменений в законодательстве. Кого в грядущем месяце освободят от уплаты НДС, кто сможет взять кредитные каникулы и кому проиндексируют зарплату — в материале РБК
Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press

Содержание:

Стартует осенняя призывная кампания

С 1 октября по 31 декабря пройдет очередной призыв на срочную службу. Он станет самым масштабным осенним призывом с 2016-го, когда в армию набрали 152 тыс. человек.

Во второй призыв 2025 года в большинстве городов России будут использоваться как бумажные, так и электронные повестки. Но в Москве, Республике Марий Эл, а также в Рязанской и Сахалинской областях повестки будут направляться только дистанционно, через Единый реестр воинского учета. Такая повестка автоматически считается врученной через семь дней после размещения в реестре. Прийти в военкомат необходимо в течение 20 дней после публикации, в противном случае призывник столкнется с рядом ограничений, в том числе на вождение автомобиля и получение кредитов (ограничительные меры снимут после прихода в военкомат).

Осенний призыв: сроки, условия для отсрочки, как приходят повестки
База знаний
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Зарплаты для некоторых бюджетников проиндексируют

С 1 октября заработная плата у некоторых категорий сотрудников вырастет на 7,6%. Меры затронут работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений (сюда относятся, например, сотрудники ФНС и МЧС, учителя и сотрудники музеев), а также работников федеральных госорганов и гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Также на 7,6% поднимут зарплаты дипломатическим работникам и федеральным госслужащим. На аналогичную сумму вырастут пенсии по военной линии — индексация затронет получателей выплат за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца.

Самозанятые и МСП смогут взять отсрочку по кредиту

С 1 октября у самозанятых и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) появится право на кредитные каникулы. Воспользоваться отсрочкой можно будет по каждому из кредитов один раз в пять лет, срок внесения платежа перенесут максимум на полгода. Также среди обязательных условий — заключение кредитного договора после 1 марта 2024 года.

Для каждой категории предусмотрены лимиты: самозанятые смогут воспользоваться отсрочкой на сумму до ₽10 млн, микропредприятия — до ₽60 млн, малые предприниматели — до ₽400 млн, средние — до ₽1 млрд (в дальнейшем эти суммы могут быть пересмотрены правительством).

Раньше кредитные каникулы могли оформить только заемщики, проживающие в зоне ЧС, граждане, чей доход снизился более чем на 30% за последние два месяца, а также участники спецоперации на Украине и, в некоторых случаях, члены их семей.

Самозанятым и МСП разрешили брать кредитные каникулы. Что это значит
Инвестиции
С 1 октября самозанятые и предприниматели смогут взять отсрочку по кредиту

Организации общепита с годовой выручкой до ₽3 млрд освободят от НДС

С 1 октября рестораны, кафе, бары, столовые, предприятия кейтеринга и т.п., годовая выручка которых не превышает ₽3 млрд, освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость. Ранее льгота распространялась на аналогичные объекты с выручкой до ₽2 млрд. От уплаты освобождаются только компании, для которых доходы от общепита составляют не менее 70% общих доходов и где сотрудники зарабатывают не меньше средней зарплаты по отрасли в регионе.

Статус пенсионера можно будет подтвердить с помощью QR-кода

С 1 октября подтвердить получение пенсии можно будет с помощью QR-кода, который формируется в личном кабинете на «Госуслугах». Для получения кода потребуется подтвержденная учетная запись, код можно будет сохранить на телефон или распечатать.

Получение QR-кода не является обязательным, при желании россияне могут продолжить пользоваться пенсионным свидетельством на материальном носителе (с 2021 года выдается в виде пластиковой карты) или его цифровой копией. Обладание пенсионным свидетельством является добровольным, обычно оно используется для подтверждения права пенсионера на получение льгот, например в общественном транспорте, музеях и магазинах.

Как получить пенсионное удостоверение: образец и процедура оформления
Инвестиции
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Договор долгосрочных сбережений можно будет оформить дистанционно

С 1 октября договор по программе долгосрочных сбережений (ПДС) можно будет заключить через «Госуслуги», подписать его придется усиленной квалифицированной электронной подписью или усиленной неквалифицированной подписью, оформленной в приложении «Госключ». Раньше, чтобы принять участие в программе, нужно было либо лично обратиться в конкретный негосударственный пенсионный фонд (НПФ), включенный в ПДС, либо оформить договор на его сайте.

Программа долгосрочных сбережений работает в России с начала 2024 года. Механизм ПДС похож на устройство банковских вкладов, но акцент сделан на приумножение средств в долгосрочной перспективе и поддержку государства. Одной из особенностей ПДС является возможность перевести на такой счет средства накопительной пенсии. По итогам первого полугодия 2025 года доходность по ПДС составила более 20% годовых без учета вознаграждения фондов. По состоянию на конец сентября в программе принимали участие 32 НПФ, включая структуры «Сбера», «Ростеха» и Газпромбанка.

Программа долгосрочных сбережений граждан: кому доступна, плюсы и минусы
Инвестиции
Фото:Shutterstock

Лимит страхового возмещения безотзывных вкладов удвоится

С 30 октября размер возмещения некоторых вкладов вырастет в два раза и составит ₽2,8 млн. Изменения затронут страхование рублевых вкладов сроком от трех лет, если они удостоверены безотзывными сберегательными сертификатами и застрахованы Агентством по страхованию вкладов. Предполагается, что мера позволит стимулировать граждан вкладывать средства в долгосрочные инструменты.

Власти определились, по каким вкладам страховка увеличится до ₽2,8 млн
Финансы
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

В приложениях банков появится кнопка для пострадавших от мошенников

С 1 октября в приложениях крупных банков появится возможность оперативно информировать о мошенническом переводе. Такой механизм становится обязательным для системно значимых кредитных организаций, в список которых входят 13 банков, включая «Сбер», Т-банк, Альфа-банк и другие.

Также в приложении банка можно будет получить справку о незаконном переводе для обращения в полицию. С начала месяца все банки также будут обязаны принимать обращения о внесении через банкомат наличных средств на счета мошенников с помощью токенизированных карт.

МФО, принадлежащие государству, смогут выдавать ипотеку

С 22 октября микрофинансовые организации (МФО) смогут выдавать ипотечные займы физлицам, если средства не планируется потратить на предпринимательство. Такая возможность появится только у МФО, в которых регион России владеет 100% акций или является единственным учредителем. В каждом регионе может быть только одна такая организация.

В конце октября россиян ждет шестидневная рабочая неделя

С 27 октября по 1 ноября россиянам предстоит шестидневная рабочая неделя, зато после этого граждан ждут три выходных 2–4 ноября. Субботний день по закону будет сокращенным, то есть продолжительность рабочего времени должна быть на час меньше обычного. Выходной день с субботы переносится на понедельник, что позволит не разбивать выходные в преддверии празднования Дня народного единства 4 ноября.

