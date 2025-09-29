 Перейти к основному контенту
Инфографика РБК
0

Как менялось число призванных в армию с 1990-х. Инфографика

Стартующий 1 октября призыв станет самой крупной осенней кампанией с 2016 года
Инфографика РБК
В рамках осенней призывной кампании 2025 года в армию планируется забрать 135 тыс. срочников. Призыв продлится с 1 октября до 31 декабря и станет самым масштабным осенним призывом с 2016-го, когда в армию набирали 152 тыс. человек
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

С октября по декабрь 2025 года в армию России планируется призвать 135 тыс. человек, следует из опубликованного указа президента. Это самый большой осенний призыв за последние девять лет. Больше набирали только в 2015 году — 152 тыс. человек, в последующие годы численность призванных находилась в диапазоне от 120 до 134 тыс. В целом же с 2005 года наметилась тенденция призывать в осенний призыв меньше срочников, чем в весенний — исключениями за 21 год стали четыре случая — в 2008-м, 2010-м, 2014-м и 2018-м.

Осенний призыв 2025 года может стать последним, который проведут по старой системе набора. Власти рассматривают возможность ввести с 2026 года круглогодичный призыв. Если закон об этом примут, потенциальные срочники должны будут являться в военкоматы и проходить освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий в любое время года. Однако даты отправки молодых людей на место прохождения службы предлагается оставить без изменений — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по конца года. 24 сентября Госдума одобрила закон в первом чтении.

РБК писал, что весенний призыв 2025 года стал самым масштабным в России за последние 14 лет. Призвали 160 тыс. человек, что стало рекордом с 2011 года, когда в армии попало 218,7 тыс. срочников. В сентябре в Генштабе сообщили, что «задание на призыв... выполнено своевременно и в полном объеме».

