Как менялось число призванных в армию с 1990-х. Инфографика
С октября по декабрь 2025 года в армию России планируется призвать 135 тыс. человек, следует из опубликованного указа президента. Это самый большой осенний призыв за последние девять лет. Больше набирали только в 2015 году — 152 тыс. человек, в последующие годы численность призванных находилась в диапазоне от 120 до 134 тыс. В целом же с 2005 года наметилась тенденция призывать в осенний призыв меньше срочников, чем в весенний — исключениями за 21 год стали четыре случая — в 2008-м, 2010-м, 2014-м и 2018-м.
Осенний призыв 2025 года может стать последним, который проведут по старой системе набора. Власти рассматривают возможность ввести с 2026 года круглогодичный призыв. Если закон об этом примут, потенциальные срочники должны будут являться в военкоматы и проходить освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывных комиссий в любое время года. Однако даты отправки молодых людей на место прохождения службы предлагается оставить без изменений — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по конца года. 24 сентября Госдума одобрила закон в первом чтении.
РБК писал, что весенний призыв 2025 года стал самым масштабным в России за последние 14 лет. Призвали 160 тыс. человек, что стало рекордом с 2011 года, когда в армии попало 218,7 тыс. срочников. В сентябре в Генштабе сообщили, что «задание на призыв... выполнено своевременно и в полном объеме».
