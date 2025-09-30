 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Минобороны назвали регионы, где будут только электронные повестки

Только электронные повестки будут отправлять в четырех регионах России
Это коснется Марий Эл, Рязанской и Сахалинской областей, а также в Москве. Их будут размещать в реестре повесток. Осенний призыв в 2025 году в России проходит с октября по декабрь

Во время осеннего призыва военнообязанные граждане будут получать как бумажные, так и электронные повестки, при этом в четырех регионах России они будут направляться только в электронном виде. Об этом сообщает газета Вооруженных сил страны «Красная звезда».

Осенняя призывная кампания будет проводиться с использованием «Единого реестра воинского учета», уточнил в интервью изданию начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Изменен механизм доведения повесток. Граждане наряду с бумажными получают и электронные повестки. При этом в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и городе Москве они будут направляться только в электронном виде», — рассказал он.

Информацию об этом вносят в реестр врученных повесток, она считается врученной гражданину по истечению семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Если военнообязанный не явится без уважительной причины по повестке через 20 дней, то к нему будут применены временные ограничительные меры, чтобы он явился по повестке.

«Данные меры ограничений снимаются с гражданина сразу по факту явки в военный комиссариат, — отметил Бурдинский. Он не уточнил, о каких именно мерах идет речь.

Кроме этого, теперь право на освобождение от призыва на военную службу имеют граждане, которые не менее полугода принимали участие в боевых действиях в составе добровольческих формирований, а также прошедшие военную службу в составе воинских формирований Донецкой и Луганской народных рес­публик начиная с 11 мая 2014 года.

При этом граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют право на отсрочку.

Белоусов подписал приказ об осеннем призыве
Политика

Осенний призыв проходит в России с октября по декабрь 2025 года. Согласно приказу президента Владимира Путина, за этот период в армию прибудут 135 тыс. новобранцев. Военные, чей срок службы истек, будут уволены с нее.

Во время весеннего призыва планировалось призвать 160 тыс. человек (это был рекорд с осени 2011 года), план был выполнен, сообщал Генштаб. В осенний призыв 2024-го на службу поступили 133 тыс. человек.

Поручение об освобождении от призыва на срочную службу мужчин, которые принимали участие в боевых действиях против украинских сил в составе подразделений ДНР и ЛНР с 2014 года Путин дал также в марте этого года, перед весенним призывом.

С 2026 года система с двумя призывами в год в России может быть заменена круглогодичным призывом. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госдуме, он уже прошел первое чтение. Согласно поправкам, призыв будет проводиться с 1 января по 31 декабря, а не два раза в год осенью и весной (с 1 апреля по 15 июля). При этом сроки отправки призывников в войска останутся прежними — то есть будут совпадать с текущими периодами призыва.

Трамп после стрельбы в церкви в Мичигане заявил об эпидемии насилия

Египетский борец сдвинул зубами судно весом 700 тонн

Дания подняла истребители на фоне сообщений о дронах

Келлог: власти США не запрещали Украине наносить удары вглубь территории России

В ЕС и НАТО сравнили обстановку в Европе с предтечей Первой мировой

Орегон подал в суд на Трампа из-за ввода войск

Глава МИД Италии отверг угрозу российских дронов после слов Зеленского

Трамп раскрыл, что скажут военным на срочном собрании с главой Пентагона

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

