Политика⁠,
0

Путин подписал указ об осеннем призыве

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В осенний призыв 2025 года в армию прибудут 135 тыс. новобранцев, следует из подписанного президентом Владимиром Путиным указа.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2025 г. призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 г. Nº 53-Ф3
«О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 135 000 человек», — сказано в документе.

Военные, чей срок службы истек, будут уволены с нее.

В весенний призыв этого года планировалось призвать 160 тыс. человек (это был рекорд с осени 2011 года), план был выполнен, сообщал Генштаб. В осенний призыв 2024-го на службу поступили 133 тыс. человек.

Дума уточнит статью КоАП о несообщении данных военкомату из-за новых норм
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

Уже со следующего года система с двумя призывами в год в России может быть заменена круглогодичным призывом. Соответствующий законопроект рассматривается в Госдуме, он уже прошел первое чтение.

Согласно поправкам, призыв будет проводиться с 1 января по 31 декабря, а не два раза в год осенью и весной (с 1 апреля по 15 июля). При этом сроки отправки призывников в войска останутся прежними — то есть будут совпадать с текущими периодами призыва.

Материал дополняется

