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Военная операция на Украине ,  
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Генштаб исключил изменение срока службы призывников

Генштаб исключил изменение срока службы призывников на фоне конфликта на Украине
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Военная операция на Украине
Призыв на срочную службу не связан с проведением военной операции на Украине, отметили в Минобороны. Срочники, как и прежде, будут проходить службу один год
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Призыв на срочную службу не связан с проведением специальной военной операции на Украине, сроки службы по призыву останутся прежними, заявил в интервью «Красной звезде» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский.

«Хочу успокоить и новобранцев, и их родителей. Знаю, эта тема по-прежнему для них актуальна и продолжает обсуждаться сегодня. Для участия в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, как и прежде, привлекаться не будут. Срок службы по призыву останется неизменным», — сообщил он.

1 октября в России стартовал осенний призыв, он продлится до 31 декабря. Согласно указу президента Владимира Путина, в армию будет набрано 133 тыс. человек.

С этого года призыву в армию подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Срок службы — один год.

Во время нынешнего призыва будут раздавать бумажные повестки, в трех регионах — Рязанской области, Марий Эл и на Сахалине — будут тестировать электронный реестр повесток.

Кремль переадресовал Минобороны вопрос о призывниках в приграничье
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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Солдаты, проходившие срочную службу, оказались в приграничье Курской области, когда там произошло нападение украинской армии. Некоторые срочники попали в плен к ВСУ. 24 августа произошел обмен пленными, в ходе которого 115 призывников были возвращены России. На следующий день глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об эвакуации из приграничной зоны в Суджанском районе, где по настоящий момент идут бои, 51 срочника.

30 сентября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности отправки призывников на военную службу в приграничные с Украиной российские регионы, в частности в Курскую область, рекомендовал переадресовать его в Министерство обороны. Бурдинский в своем интервью не коснулся этой темы.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
срочная служба призывники Минобороны
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