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Политика ,  
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Путин подписал указ об осеннем призыве

В армию во время осеннего призыва наберут 133 тыс. человек, следует из указа Путина. Во время нынешней кампании будут использовать бумажные повестки, сообщали ранее в Генштабе
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Во время осеннего призыва в армию России будет призвано 133 тыс. человек, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Призываться на службу будут россияне в возрасте от 18 до 30 лет. Одновременно будут уволены в запас солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых закончился срок призывной службы. Призыв продлится с 1 октября по 31 декабря 2024 года, следует из указа.

Во время нынешнего призыва будут раздавать бумажные повестки, рассказывал ранее заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский. По его словам, их будут выдавать как и лично под расписку, так и отправлять заказными письмами. При этом в трех регионах — Рязанской области, Марий Эл и на Сахалине будут тестировать электронный реестр повесток, рассказывал раньше глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Генштаб раскрыл, как обжаловать повестки в осенний призыв
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Осенний призыв обычно проходит с 1 октября по 31 декабря. Призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет. С декабря 2024 года штатная численность ВС России возрастет до 2 389 130 единиц, из них 1,5 млн составят военнослужащие. Соответствующий указ 16 сентября подписал президент Владимир Путин.

Электронные повестки появятся по закону о создании единого реестра, который приняли в апреле 2023 года. Согласно закону, повестки будут приходить и в бумажном виде, и в электронном. Они будут считаться врученными через неделю после того, как их разместят в реестре. Кроме того, призывнику сразу же после выписывания повестки закроют выезд за границу. Это ограничение будет сохраняться до момента, когда призывник явится в военный комиссариат или предоставит уважительную причину для получения отсрочки. Если человек через 20 дней не является в военкомат без существенной причины, то его начнут считать уклонистом.

Полностью реестр собираются запустить с 2025 года. В нем будет указаны фамилия, имя, отчество, пол человека, данные паспорта, место жительства и пребывания, сведения о месте работы и работодателе, о дипломе и образовании, а также «иные сведения, определенные правительством Российской Федерации в соответствии с указом президента».

Генштаб раскрыл, как будут раздавать повестки в осенний призыв
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Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Теги
повестки осенний призыв Владимир Путин указ военные
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