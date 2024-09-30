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Военная операция на Украине ,  
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Кремль переадресовал Минобороны вопрос о призывниках в приграничье

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

В Кремле рекомендовали адресовать вопросы о возможности отправки призывников на военную службу в приграничные с Украиной российские регионы, в частности в Курскую область, в Министерство обороны России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передал корреспондент РБК.

«Ну это надо в Минобороны уточнить, а не у нас. Это же тема Минобороны», — сказал он.

Замглавы главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский ранее заверил журналистов, что призывники «для участия в выполнении задач специальной военной операции в новых регионах привлекаться не будут».

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны.

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Президент России подписал указ об осеннем призыве в армию, планируется набрать 133 тыс. человек.

Призываться на службу будут россияне в возрасте от 18 до 30 лет. Одновременно будут уволены в запас солдаты, матросы, сержанты и старшины, у которых закончился срок призывной службы. Призыв продлится с 1 октября по 31 декабря 2024 года, следует из указа.

Для набора призывников будут использовать бумажные повестки, рассказали в Генштабе. При этом в трех регионах будут тестировать электронный сервис повесток.

Получение повесток можно будет обжаловать в досудебном порядке через «Госуслуги» и МФЦ.

Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа. Тогда на территорию региона прорвались украинские военные. Там ввели режим чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции.

Теги
Дмитрий Песков Минобороны Курская область призывники новости
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