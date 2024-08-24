Украина передала России 115 военных, взятых в плен в Курской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия вернула 115 военнослужащих, попавших в плен в Курской области. Взамен ВСУ передали такое же число людей, сообщило Минобороны России.

Сейчас военные, переданные России, находятся на территории Белоруссии, где им оказывается медицинская и психологическая помощь. Также им предоставили возможность связаться с родственниками.

«Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России», — говорится в сообщении.

Обмен произошел при посредничестве ОАЭ.

Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, уточнил, что 115 солдат, которых получила Россия, проходили срочную службу на границе Курской области.

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