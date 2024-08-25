Кадыров рассказал об эвакуации «Ахматом» срочников в Курской области
Военнослужащие полка «Ахмат-Чечня» эвакуировали из зоны боевых действий в населенном пункте Уланок в Суджанском районе Курской области 51 военнослужащего срочной службы, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, с соответствующей просьбой к ним обратилось руководство 14-го стрелкового батальона.
Действиями бойцов «Ахмата» командовал начальник штаба с позывным «Эльбрус». «Наши бойцы на легковых автомобилях под плотным минометным огнем противника прорвались в населенный пункт Уланок и тремя рейсами вывезли оттуда наших ребят. Очень рад и тому, что среди эвакуированных находятся проходившие как без вести пропавшие срочники», — рассказал Кадыров.
Кадыров выразил благодарность командиру полка, выполнившему задачу, Асламбеку Салиеву.
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