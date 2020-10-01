В Москве за сутки выявили 2,4 тыс. зараженных COVID-19

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

За прошедшие сутки в Москве выявили 2424 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Накануне в Москве за сутки зарегистрировали 2,3 тыс. зараженных. Более 2 тыс. заболевших в столице фиксируют пятый день подряд. Общее число зарегистрированных случаев с начала эпидемии выросло до 295 025.

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федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

За последние 24 часа в столице выздоровели 1211 пациентов с коронавирусом. Общее число вылечившихся в Москве выросло до 249,8 тыс., с начала эпидемии умерли 5254 человека.