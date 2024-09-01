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Общество ,  
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Все находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолета погибли

На борту вертолета находились 19 пассажиров, в том числе финансовый директор РФС с женой, и трое членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли

Все находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолета погибли
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Выживших в результате крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке нет, все пассажиры и экипаж погибли, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Об этом же «РИА Новости» сообщили в экстренных службах.

«Судя по характеру разрушений вертолета, выживших на борту нет», — сказал собеседник ТАСС.

Источник «РИА Новости» отметил, что прибывшие к месту крушения спасатели пока не могут добраться до вертолета пешком. «Скорее всего, из-за плохой видимости (плохие погодные условия) вертолет врезался в сопку. Предварительно, все погибли», — сказал он.

МЧС направило на место крушения дополнительный вертолет со специалистами.

На Камчатке нашли обломки пропавшего с 19 пассажирами вертолета Ми-8Т
Общество

Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро», летевший с площадки на вулкане Вачкажец в село Николаевка, пропал утром 31 августа. На его борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров, сообщили в Росавиации. По данным источников РБК, среди них были финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена. Позднее организация подтвердила это.

Проверки по факту исчезновения воздушного судна инициировали Следственный комитет и прокуратура. Поиски были начаты в день пропажи вертолета: к ним привлекли пешие поисковые группы и технику. Власти сообщали о сложных погодных условиях — тумане, дожде и сильном ветре.

Искать вертолет продолжали и ночью, утром 1 сентября были обнаружены его обломки. Они находятся на высоте 900 м неподалеку от места, где экипаж вертолета в последний раз выходил на связь, сообщили в МЧС. Высота вулкана Вачкажец, у которого пропало судно, — 1556 м над уровнем моря.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Камчатка авиакатастрофа Вертолет Ми-8 погибшие
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