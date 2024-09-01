Все находившиеся на борту разбившегося на Камчатке вертолета погибли
Выживших в результате крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке нет, все пассажиры и экипаж погибли, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Об этом же «РИА Новости» сообщили в экстренных службах.
«Судя по характеру разрушений вертолета, выживших на борту нет», — сказал собеседник ТАСС.
Источник «РИА Новости» отметил, что прибывшие к месту крушения спасатели пока не могут добраться до вертолета пешком. «Скорее всего, из-за плохой видимости (плохие погодные условия) вертолет врезался в сопку. Предварительно, все погибли», — сказал он.
МЧС направило на место крушения дополнительный вертолет со специалистами.
Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро», летевший с площадки на вулкане Вачкажец в село Николаевка, пропал утром 31 августа. На его борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров, сообщили в Росавиации. По данным источников РБК, среди них были финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена. Позднее организация подтвердила это.
Проверки по факту исчезновения воздушного судна инициировали Следственный комитет и прокуратура. Поиски были начаты в день пропажи вертолета: к ним привлекли пешие поисковые группы и технику. Власти сообщали о сложных погодных условиях — тумане, дожде и сильном ветре.
Искать вертолет продолжали и ночью, утром 1 сентября были обнаружены его обломки. Они находятся на высоте 900 м неподалеку от места, где экипаж вертолета в последний раз выходил на связь, сообщили в МЧС. Высота вулкана Вачкажец, у которого пропало судно, — 1556 м над уровнем моря.
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