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Общество ,  
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Власти рассказали о поисках Ми-8 на Камчатке

Солодов: поиски пропавшего на Камчатке вертолета Ми-8 пока не дали результатов

Поиски с воздуха пропавшего вертолета Ми-8 на Камчатке пока не дали результатов из-за непогоды, сообщил глава региона Владимир Солодов.

«Был произведен облет территории с вертолета, который, к сожалению, результатов не дал. В это время по маршруту уже наблюдалась низкая облачность», — сказал он. Позднее начались наземные поиски, группы спасателей выдвинулись с двух точек — вулкана Вачкажец и поселения Николаевка, уточнил Солодов.

Поиски сосредоточены на обследовании долины реки Быстрой, вдоль которой должен был двигаться вертолет, добавил он. Как уточнили РБК в региональном МЧС, по этому маршруту нет наземных дорог, поэтому спасатели идут в обход.

«Спасательная операция продолжается, несмотря на темное время суток и ухудшающиеся погодные условия», — подчеркнул Солодов. Поиски будут продолжаться, пока не будет рисков для здоровья и жизни спасателей. В МЧС отметили, что в регионе плотный туман, а ночью ожидается мощный циклон с дождем и сильным ветром.

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Вертолет Ми-8, принадлежащий компании «Витязь-Аэро», пропал на Камчатке утром 31 августа. Экипаж должен был выйти на связь около 7:15 мск, однако этого не произошло. Как рассказали в Росавиации, на борту находились 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. Их личности пока не установлены. Прокуратура и СК начали проверки.

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Теги
Камчатка новости Вертолет Ми-8 поисковая операция непогода Владимир Солодов
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