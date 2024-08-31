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На Камчатке пропал вертолет Ми-8 с 22 людьми на борту

Росавиация: на Камчатке ищут вертолет Ми-8Т «Витязь-Аэро» c 22 людьми на борту
Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро» летел с площадки на вулкане Вачкажец в село Николаевка. В назначенное время на связь он не вышел, ведутся поиски

На Камчатке перестал выходить на связь вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в экстренных службах. В Росавиации сообщили, что на борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров.

Вертолет принадлежит авиакомпании «Витязь-Аэро». «Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 км юго-западнее аэропорта Елизово). Но в назначенное время, около 07:15 МСК, экипаж вертолета не вышел на связь», — сказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

На поиски пропавшего воздушного судно вылетел другой вертолет Ми-8, уточнили в ведомстве.

Вертолет Robinson нашли у вулкана на Камчатке лежащим на боку
Общество
Вертолет Robinson

РБК обратился за комментариев в МЧС России по Камчатскому краю и авиакомпанию «Витязь-Аэро».

В начале августа близ вулкана Малый Семячик на Камчатке обнаружили вертолет Robinson, лежащий на боку. Следственный комитет начал проверку и сообщил, что вертолет опрокинулся по прибытии к вулкану из поселка Николаевка. На борту находился только пилот, он не пострадал.

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