На Камчатке пропал вертолет Ми-8 с 22 людьми на борту
На Камчатке перестал выходить на связь вертолет Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собеседника в экстренных службах. В Росавиации сообщили, что на борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров.
Вертолет принадлежит авиакомпании «Витязь-Аэро». «Воздушное судно совершало перелет с площадки в районе Вулкана Вачкажец на площадку Николаевка (17 км юго-западнее аэропорта Елизово). Но в назначенное время, около 07:15 МСК, экипаж вертолета не вышел на связь», — сказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
На поиски пропавшего воздушного судно вылетел другой вертолет Ми-8, уточнили в ведомстве.
РБК обратился за комментариев в МЧС России по Камчатскому краю и авиакомпанию «Витязь-Аэро».
В начале августа близ вулкана Малый Семячик на Камчатке обнаружили вертолет Robinson, лежащий на боку. Следственный комитет начал проверку и сообщил, что вертолет опрокинулся по прибытии к вулкану из поселка Николаевка. На борту находился только пилот, он не пострадал.
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