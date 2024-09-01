На Камчатке нашли обломки пропавшего с 19 пассажирами вертолета Ми-8Т
Обломки вертолета Ми-8Т, пропавшего накануне на юге Камчатки, обнаружены с воздуха, сообщила пресс-служба российского МЧС в телеграм-канале.
Обломки нашли на высоте 900 м неподалеку от места, где экипаж вертолета в последний раз выходил на связь. Высота вулкана Вачкажец, у которого пропало судно, — 1556 м над уровнем моря.
Вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро», летевший с площадки на вулкане Вачкажец в село Николаевка, пропал накануне утром. На его борту находились 22 человека: три члена экипажа и 19 пассажиров, сообщили в Росавиации. По данным источников РБК, среди них были финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин и его жена. Позднее организация подтвердила это.
Экипаж вертолета должен был выйти на связь около 7:15 мск в день исчезновения судна, однако этого не произошло, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
На поиски Ми-8Т отправили другой вертолет. К ним привлекли семь пеших групп (всего 60 специалистов) и 15 единиц техники. В МЧС отмечали, что поиски осложняют погодные условия — туман и дождь, вызванные циклоном, искать вертолет продолжали и ночью.
Проверки по факту исчезновения вертолета начали Следственный комитет и прокуратура.
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