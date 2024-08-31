На борту пропавшего на Камчатке вертолета был финансовый директор РФС
Финансовый директор Российского футбольного союза (РФС) Арсений Замятин с женой находились на борту вертолета Ми-8, который пропал на Камчатке. Об этом сообщили телеграм-канал «112» и «Известия». Эту информацию РБК также подтвердил источник, знакомый с ситуацией.
В РФС подтвердили РБК, что на борту пропавшего на Камчатке вертолета был Арсений Замятин и его жена.
«Финансовый директор РФС Арсений Замятин находился с женой в отпуске на Камчатке и должен был отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов. Мы ожидаем информацию от спасателей и молимся о судьбах пропавших. Наши мысли с родными Арсения и Полины», — сообщили в союзе.
Замятин занимает пост финансового директора РФС с лета 2020 года.
Вертолет Ми-8, принадлежащий компании «Витязь-Аэро», пропал на Камчатке утром 31 августа. Как рассказали в Росавиации, на борту находились 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров. Прокуратура и СК начали проверки.
В МЧС уточнили, что на поиски выдвинулся вертолет Ми-8 компании-владельца, а также наземная группировка Камчатского спасательного центра МЧС России, вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту готовится к вылету. Поиски осложняет плохая погода.
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