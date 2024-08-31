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Прокуратура начала проверку после исчезновения вертолета Ми-8 на Камчатке

Камчатская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов после исчезновения вертолета Ми-8Т на Камчатке, говорится в сообщении в телеграм-канале Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Вертолет в 16:05 по местному времени вылетел с посадочной площадки Вачкажец, но в установленное время не вышел на связь и не прибыл в пункт назначения. Обстоятельства произошедшего изучает прокуратура.

Вертолет принадлежит авиакомпании «Витязь-Аэро». К его поискам уже подключился вертолет авиакомпании-владельца, готовится к вылету также вертолет МЧС. Как рассказали в Росавиации, на борту Ми-8Т находились три члена экипажа и 19 пассажиров.

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Ранее, 8 августа, на Камчатке потерпел крушение вертолет Robinson — его нашли на расстоянии около 130 км от Петропавловска-Камчатского.

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Теги
Вертолет Ми-8 Камчатка прокуратура проверка
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