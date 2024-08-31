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РФС подтвердил, что финдир союза был на пропавшем на Камчатке вертолете

РФС подтвердил, что финдир союза Замятин был на пропавшем на Камчатке вертолете
В РФС рассказали, что Арсений Замятин находился с женой в отпуске и должен был отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов
Финансовый директор РФС Арсений Замятин
Финансовый директор РФС Арсений Замятин (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Российский футбольный союз (РФС) подтвердил РБК, что финансовый директор организации Арсений Замятин находился на борту вертолета Ми-8, который пропал на Камчатке.

«Финансовый директор РФС Арсений Замятин находился с женой в отпуске на Камчатке и должен был отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов. Мы ожидаем информацию от спасателей и молимся о судьбах пропавших. Наши мысли с родными Арсения и Полины», — сообщили в службе коммуникаций РФС.

Власти рассказали о поисках Ми-8 на Камчатке
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Вертолет Ми-8, принадлежащий компании «Витязь-Аэро», пропал на Камчатке утром 31 августа. На борту находились 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров.

Глава региона Владимир Солодов сообщил, что поиски с воздуха пропавшего вертолета пока не дали результатов из-за непогоды.

Замятин занимает пост финансового директора РФС с лета 2020 года.

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Футбол Российский футбольный союз (РФС) Камчатка Вертолет
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