РФС подтвердил, что финдир союза был на пропавшем на Камчатке вертолете
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил РБК, что финансовый директор организации Арсений Замятин находился на борту вертолета Ми-8, который пропал на Камчатке.
«Финансовый директор РФС Арсений Замятин находился с женой в отпуске на Камчатке и должен был отправиться на экскурсию на вертолете на один из вулканов. Мы ожидаем информацию от спасателей и молимся о судьбах пропавших. Наши мысли с родными Арсения и Полины», — сообщили в службе коммуникаций РФС.
Вертолет Ми-8, принадлежащий компании «Витязь-Аэро», пропал на Камчатке утром 31 августа. На борту находились 22 человека — три члена экипажа и 19 пассажиров.
Глава региона Владимир Солодов сообщил, что поиски с воздуха пропавшего вертолета пока не дали результатов из-за непогоды.
Замятин занимает пост финансового директора РФС с лета 2020 года.
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